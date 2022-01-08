Верховна Рада України може до 1 лютого відтермінувати штрафи для фізичних осіб-підприємців за незастосування касових апаратів. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі Еспресо.TV.

«Я вже запропонував відповідну поправку, гадаю, що ми її проголосуємо доволі швидко, щоб зменшити або скасувати штрафи для тих, хто зареєструє РРО (реєстратори розрахункових апаратів) до 1 лютого 2022 року», – сказав він.

Сайт нагадує, що з 1 січня 2022 року фізичні особи-підприємці 2-4 групи зобов’язані використовувати РРО або програмні касові апарати (додаток, що можна встановити на смартфон або планшет). Ця вимога мала запрацювати ще з 2021 року, однак через коронакризу її запровадження перенесли на рік.

Через набуття чинності обов'язкової вимоги проводити операції купівлі-продажу через касові апарати з початку цього року підприємці масово реєструють РРО.

Через такий ажіотаж, зокрема, приватний сервіс програмного РРО Checkbox почав повідомляти про масові збої. У компанії сподіваються, що такі збої не стануть причинами штрафів для їхніх клієнтів з боку податкової, а якщо такі будуть – покриють ці витрати.