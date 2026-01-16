Є прості способи, які скорочують час до лічених хвилин, зберігаючи при цьому смак, колір та структуру

Щоб приготувати овочі для салатів зовсім не обов’язково витрачати години на їхнє варіння. Є прості способи, які скорочують час до лічених хвилин, зберігаючи при цьому смак, колір та структуру. ТСН розповідає, як швидко зварити моркву та буряк для салатів.

Як швидко зварити буряк та моркву?

Один із найефективніших способів – додати чайну ложку харчової соди в воду при варінні буряка. Завдяки цьому буряк стане м’яким приблизно за 3-5 хвилин, а не за години. Проте важливо не перевищувати дозу соди, щоб уникнути небажаного присмаку. Тому на 1,5-2 літри води достатньо буде однієї чайної ложки соди.

Після варіння овочі слід добре промити, щоб позбутися надлишків соди.

Як швидко приготувати буряк та моркву в мікрохвильовці?

Ще один дуже швидкий та зручний спосіб – приготувати овочі в мікрохвильовій печі у харчових пакетах. Для цього очищені або ретельно промиті овочі кладуть у пакети для запікання, роблять кілька проколів для виходу пари та ставлять у мікрохвильову піч.

Орієнтовний час приготування:

Морква – 5-7 хвилин. Буряк – 7-15 хвилин, залежно від розміру овочів. Картопля – 5-6 хвилин.

Цей метод дозволяє зберегти яскравість кольору та соковитість, а також мінімізує використання посуду та час прибирання.