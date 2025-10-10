Під час термічної обробки буряк виділяє різкий запах, який швидко поширюється по всій оселі

Іноді навіть найдивніші кулінарні хитрощі можуть дати несподіваний результат. Тому деякі кухарі кидають у воду скоринку чорного хліба під час варіння буряка. Ukr.Media розповідає, навіщо вони це роблять.

Навіщо додавати хліб під час варіння буряка?

Під час термічної обробки буряк виділяє різкий запах, який швидко поширюється по всій оселі. І навіть витяжка не завжди рятує від цього аромату. Однак, якщо у воду під час варіння буряка кинути хлібну скоринку, запах не з’явиться.

Також у воду можна додати невелику кількість столового оцту: вистачить ½ чайної ложки. Завдяки кислому компоненту буряк не втратить гарного кольору. Але якщо ви не хочете використовувати оцтову добавку, насипте у воду трохи цукру – 1 чайну ложку. Ви досягнете аналогічного ефекту.