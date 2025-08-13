Для початку потрібно добре вимити буряк, щоб видалити весь пісок

Якщо ви хочете додати буряк в салат та отримати насичений смак, краще запікати буряк, ніж варити. Тоді ви отримаєте насичений та яскравий смак, який точно змінить ваше ставлення до цього коренеплоду. PixelInform розповідає, як запікати буряк, щоб він залишався соковитим.

Як правильно запекти буряк?

Для початку потрібно добре вимити буряк, щоб видалити весь пісок. Деякі кулінари навіть використовують щітку, щоб впевнитися у тому, що буряк чистий. Ви можете скористатися і жорсткою частиною звичайної губки.

Важливо пам’ятати, що хвостики потрібно залишати. Якщо їх видалити, буряк втратить свою соковитість та вийде сухим. А такий інгредієнт не потрібен в салаті.

Після цього овоч потрібно відправити у духовку при температурі 200°C. Буряк середніх розмірів буде готовий вже за півтори години, але якщо продукт трохи більший, то краще почекати на пів години більше.

Проте якщо ви не впевнені в тому, що буряк готовий, ви можете перевірити готовність за допомогою ножа.