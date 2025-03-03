Кожному з нас відомо, що буряк та його їдкий кольоровий сік може приносити неприємності. УНІАН розповідає, як нарізати буряк для салату або натерти для борщу, не забруднивши руки.

Як натерти буряк, щоб не порізатися і не забруднитися

Щоб зменшити контакт із соком буряка, можна скористатися простими підручними засобами, які допоможуть захистити шкіру:

Кислота

Підійде свіжовичавлений лимон, лимонна кислота, або ж вата змочена оцтом, але головне – пам'ятати, що кислота пересушує шкіру, тому обов'язково після готування змащуйте руки кремом.

Олія

Відмінний метод, щоб не тільки захиститися від бурякового соку, але і зволожити шкіру рук – натріть пальці та долоні олією, але періодично повторюйте процедуру, інакше результат буде слабким.

Рукавичка

Все геніальне просто, як і цей лайфхак – якщо вас цікавить, як натерти буряк і не забруднити руки, то радимо просто мати кілька пар господарських рукавичок в побуті. Одягайте їх перед приготуванням і ваші руки залишаться чистими.

Пакет

Для тих господинь, яким потрібно знати, як почистити та натерти буряк без рукавичок, є альтернативний варіант – помістити буряк в харчовий пакет і акуратно, не забруднивши руки, натерти його на тертці. Даний метод простий, практичний і надійний.

Виделка

Цей варіант менш зручний, ніж всі перераховані вище, але обійти його не можна. Отже, очищений і підготовлений буряк потрібно міцно наколоти на виделку посередині, так, щоб вона не зісковзувала. А потім тримаючи виделку, натирати буряк, повертаючи його то однією, то іншою стороною.