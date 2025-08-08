фото Unsplash

Огірки – чудовий овоч для консервування на зиму, але не всі їх види однаково підійдуть для цього. Навіть висококласні заготівлі можуть зіпсуватися, якщо використати невідповідні плоди. ITVmg розповідає, які огірки точно краще обійти стороною. Які огірки не підходять для консервації? Перерослі та м’які плоди. Великі огірки з товстою шкіркою та жорстким насінням погано просолюються, а також можуть зіпсувати смак. А м’які плоди після термічної обробки стають млявими та несмачними. Салатні сорти. Такі огірки мають гладку тонку шкірку, водянистий м'якуш та не витримують маринування. Вони дуже швидко розм’якшуються та втрачають свою форму, особливо під час стерилізації. Гірки плоди. Гіркота не зникає в процесі консервування, а навпаки, поширюватиметься на всі плоди та маринад. Такі огірки лише зіпсують смак всієї консервації. Пошкоджені чи підгнилі плоди. Такі огірки швидко псуються, тому можуть викликати бродіння чи помутніння розсолу. Тепличні огірки з надлишком добрив. Іноді овочі, які були вирощені в теплиці, накопичують у собі залишки азоту та інших добрив. Це негативно впливає на смак та якість консервації, а огірки можуть стати м’якими чи навіть вибухнути в банці.

