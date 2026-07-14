Львівська політехніка очолила рейтинг 200 найкращих університетів країни

Національний університет «Львівська політехніка» пропонує нову можливість навчання для українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях чи за кордоном. Вони можуть вступити на комерційну денну форму навчання та здобувати освіту дистанційно, навчаючись онлайн з будь-якої точки світу.

Як повідомила Львівська політехніка, навчання проходитиме у форматі відеоконференцій, що дозволить студентам повноцінно брати участь у лекціях, практичних заняттях, спілкуватися з викладачами та навчатися за програмою денної форми без втрати якості освіти.

Ця ініціатива розрахована на тих вступників, які перебувають за кордоном, вступників зі східних та південних областей України, і з тимчасово окупованих територій, які не мають можливості відвідувати заняття очно. Деталі вступу варто уточнювати у приймальній комісії.

У 2026 році дистанційне навчання на денній формі доступне за низкою освітніх програм, зокрема:

Філологія (Прикладна лінгвістика)

Міжнародні відносини

Міжнародна інформація

Психологія

Журналістика

Менеджмент

Право

Прикладна математика та інформатика

Фінансовий інжиніринг

Комп’ютерні науки (Проєктування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв)

Кібербезпека

Будівництво та цивільна інженерія

Інформаційно-вимірювальні технології

Раніше ми повідомляли актуальну вартість навчання у 2026-2027 році у:

Нагадаємо, що у 2026 році Львівська політехніка вперше очолила рейтинг 200 найкращих університетів країни.

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