Тимофєєв втік до Росії у 2018 році

В Росії у справі про шахрайство на 5 млн доларів США арештували колишнього «міністра доходів і зборів ДНР» Олександра Тимофєєва, більш відомого під прізвиськом «Саша Ташкент». Як пише російське видання «Коммерсант», днями суд у Москві продовжив йому термін утримання під вартою.

За версією слідства, Тимофєєв за 5 млн доларів обіцяв допомогти бізнесмену Сергію Шпаку із закриттям кримінальної справи про розкрадання 1,8 млрд рублів (майже 25 млн доларів) у великому російському холдингу. Спільником Тимофєєва слідство вважає Ігоря Сосновського, який в минулому був радником прем'єра України Миколи Азарова.

Шахраї переконували бізнесмена, що можуть вирішити його «проблеми». За їхніми словами, вони могли організувати за 500 тис. доларів передачу кримінальної справи проти бізнесмена зі слідчого департаменту МВС РФ у слідче управління ФСБ. Вже у ФСБ за 4,5 млн доларів шахраї обіцяли домовитися про переведення Сергія Шпака у статус свідка у справі зі зняттям його з міжнародного розшуку.

Однак бізнесмен, який перебуває за межами Росії, зрозумів, що його намагаються обдурити, і здав Тимофєєва і Сосновського поліції.

Спільник Тимофєєва свою провину визнав і дав свідчення проти нього. Тимофєєв же намагався втекти. Він змінив місце проживання та номери телефону. Однак навесні його затримали і відправили в СІЗО. Днями термін арешту Тимофєєву продовжили до жовтня.

В Україні Тимофєєва обґрунтовано підозрюють в участі у терористичній організації. Він був найближчим соратником ватажка «ДНР» Олександра Захарченка і ледь не загинув у 2018 році під час вибуху, що вбив Захарченка. Відомо, що він намагався проводити кулуарні переговори з Кремлем про своє бажання обійняти посаду ватажка «ДНР». Однак після того, як окупаційну адміністрацію очолив Денис Пушилін, Тимофєєв втік за кордон і поселився в Росії.

У березні 2019 року повідомлялось, що Тимофєєва затримали у Ростові-на-Дону за підозрою у рейдерському захопленні агропромислового підприємства. Однак наразі невідомо, чим закінчилась ця справа.