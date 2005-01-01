ВВП в Україні за 2017 рік зріс на 2,5%

ЕкономікаОлег Костюк, 21 березня2090

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ВВП в Україні за 2017 рік зріс на 2,5%
фото ілюстративне
В Кабміні вважають, що в найближчі 3-4 роки Україна зможе досягти рівня ВВП 2013 року

У 2017 році реальний валовий внутрішній продукт підвищився на 2,5% порівняно з 2016 роком (у постійних цінах 2010 року) до 2982,920 млрд грн (у фактичних цінах). Про це повідомили у прес-службі Державної служиа статистики.

За уточненими даними Держстату, в жовтні-грудні 2017 року реальний валовий внутрішній продукт підвищився на 2,2% порівняно з аналогічним періодом 2016 року до 894,022 млрд грн (у фактичних цінах).

Порівняно з третім кварталом 2017 року з урахуванням сезонного фактора ВВП підвищився на 0,5% (без обліку тимчасово окупованої території Автономної республіки Крим та м. Севастополя).

ВВП за перший квартал 2017 року підвищився на 2,8% до 591,008 млрд грн, за другий квартал 2017 року підвищився на 2,6% до 664,760 млрд грн, за третій квартал 2017 року підвищився на 2,4% до 833,130 млрд грн.

Нагадаємо, в Кабміні вважають, що в найближчі 3-4 роки Україна зможе досягти рівня ВВП 2013 року.

Також нагадаємо, в четвертому кварталі 2017 року зростання реального валового внутрішнього продукту України, порівняно з аналогічним кварталом 2016 року, склав 1,8% в порівнянні з 2,1% у третьому.

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