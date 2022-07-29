Івано-Франківський суд призначив три роки та чотири місяці позбавлення волі в’язню колонії за підпал камери та смерть співкамерника. Інцидент стався влітку минулого року, коли Назарій Жилик разом зі своїм товаришем по камері влаштували протест через невдоволення умовами утримання в колонії. Обвинувачений підпалив ліжко у камері, внаслідок чого сильні опіки отримав його співкамерник. Від травм потерпілий пізніше помер у лікарні.

Про вирок повідомило видання «Судовий репортер» з посиланням на дані судового реєстру. Фігурант справи – неодноразово судимий Назарій Жилик – утримувався в камері № 13 ДУ «Івано-Франківська установа виконання покарань № 12». Він перебував під арештом у справі про вбивство і грабіж.

«10 серпня 2021 року, він та його співкамерник, будучи невдоволеними умовами утримання, розпочали словесний конфлікт із працівниками установи, висловлюючись ненормативною лексикою, при били по дверях камери, розбили оглядове вічко дверей камери, вимагаючи негайного прибуття начальника установи та його заступника», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається у вироку суду, працівники колонії роз’яснили чоловікам порядок прийому керівництвом установи ув’язнених, але чоловіки не заспокоїлись і закликали до бунту з арештантів з інших камер. Обвинувачений підпалив постільну білизну і виникла пожежа, в якій постраждав його товариш по камері. Від опіків 50% поверхні тіла чоловік помер у лікарні.

Під час судового засідання Назарій Жилик визнав свою вину повністю та пояснив, що адміністрація колонії не реагувала на їхні звернення про погані умови утримання в камері, тому вони зі співкамерником вирішили вчинити підпал, щоб їм поміняли камеру утримання. Чоловік зазначив, що шкодує про наслідки своїх дій та щиро розкаюється.

Відтак суддя Івано-Франківського міського суду Іванна Ковалюк визнала Назарія Жилика винним за ч. 2 ст. 194 ККУ (знищення майна, що призвело до смерті потерпілого) та призначила йому три роки та чотири місяці позбавлення волі. Крім того, обвинувачений має відшкодувати понад 6 тис. грн за проведення експертиз.