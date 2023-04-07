У в'язнів та їхніх спільників на волі провели обшуки правоохоронці СБУ

В'язнів Маневицької колонії на Волині викрили на виманюванні грошей у родичів військовослужбовців, які зникли безвісти або ж потрапили у полон. Зловмисники телефонували вночі, спілкувались від імені зниклих та вимагали грошей нібито за звільнення з полону, або просто за відеодзвінок.

Про викриття групи в'язнів Маневицької колонії стало відомо в п'ятницю, 7 квітня, після повідомлення прес-служби СБУ Волині. Як встановили слідчі, шахраї представлялися представниками Міноборони, «Червоного хреста» , членами ПВК «Вагнер» або інших російських формувань. Вони пропонували за гроші повернути українських військовослужбовців з полону або поспілкуватися з ними у відео- або аудіоформаті.

«Шахраї використовували уразливий психоемоційний стан родин, телефонували вночі, спілкувалися нібито від імені синів, змінюючи при цьому голос. Разом з тим, залишали невеликий проміжок часу на пересилання коштів, щоб постраждалі особи не зуміли звернутися до правоохоронців», – пояснюють деталі схеми в СБУ.

За нібито аудіо- або відеодзвінок шахраї вимагали від 8 до 25 тис. грн, а за викуп з полону – від 40 до 120 тис. грн. Для перерахування грошей в’язні залучили спільників з Луцька, Володимира та селища Локачі.

У підозрюваних провели обшуки. Правоохоронці вилучили мобільні термінали, сім-карти, банківські картки, 7 тис. доларів та чорнові записи злочинної діяльності.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 190 ККУ (шахрайство). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми. Незабаром учасникам схеми вручать підозри за цією статтею.

Нагадаємо, тиждень тому аналогічну схему викрили на Рівненщині. Її також організували в'язні однієї з місцевих виправних колоній.