Чоловікові вручили підозри за статею про виправдовування російської збройної агресії

СБУ викрила в'язня Маневицької виправної колонії на поширенні у соцмережах антиукраїнських дописів. У публікаціях чоловік виправдовував російську збройну агресію проти України, прославляв російських військових та Володимира Путіна. За це чоловікові загрожує до п'яти додаткових років ув'язнення.

Про завершення досудового розслідування у цій справі стало відомо у понеділок, 10 квітня, після повідомлення прес-служби СБУ Волині.

«Кіберфахівці СБУ встановили, що 39-річний уродженець АР Крим, який відбуває покарання за вбивство у Маневицькій виправній колонії, активно та систематично розповсюджував у забороненій соціальній мережі матеріали з виправдовуванням, визнанням правомірною, запереченням збройної агресії РФ проти України, глорифікацією її учасників», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі прокуратури Волині додають, що чоловік вже був неодноразово судимий, а наразі відбуває свій 15-річний термін за умисне вбивство. Спершу він перебував у Кам'янській виправній колонії на Запоріжжі, але згодом його перевели у Маневицьку колонію на Волинь.

Слідчі СБУ обвинувачують в’язня у порушенні ч.2 ст. 436-2 ККУ (виправдовування збройної агресії РФ проти України). Чоловікові загрожує до п'яти років ув'язнення. Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні завершене. Матеріали справи з обвинувальним актом відправили до суду.