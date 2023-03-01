Ковельський суд призначив чотири місяці арешту літньому чоловікові з Волині, який поширював проросійські дописи. У соцмережі «Однокласники», яка заборонена в Україні ще в 2017 року, Юрій Єфимець лайкав та поширював публікації, в яких росіяни звітували про обстріл України ракетами, або ж про збиті українські літаки. Вже в суді чоловік визнав провину і пояснив свою поведінку «помилковим сприйняттям інформації». Він підписав угоду про визнання винуватості і погодився на покарання.

Як йдеться у вироку Ковельського суду, дописи у російській соцмережі «Однокласники» чоловік поширював вже після початку повномасштабного вторгнення, з березня по серпень 2022 року. Всього у вироку йдеться про п'ять дописів з явними ознаками російської пропаганди.

До прикладу, в березні чоловік поставив вподобання на публікацію з зображенням російського пілота та підписом «уничтожил два самолета противника». Тоді ж він поставив позначку «подобається» на російський допис про обстріл військового об'єкта України ракетами «калібр». За поширення цих дописів чоловікові вручили підозру за ч.2 чт. 436-2 ККУ (виправдовування російської збройної агресії щодо України).

Крім того, його інкримінували порушення ще однієї статті Кримінального кодексу – ч.2 ст. 110 (розповсюдження матеріалів з закликом до зміни меж території України). Йдеться про відеозапис, який чоловік поширив собі на сторінку.

«Ваши земли Львов. Вот там живите и будет маленькое украинское государство, как Словакия. Будет полная тишина. Утром галушки, в обед галушки, вечером галушки», – йдеться у відео, на яке чоловік поставив вподобання.

Юрій Єфимович визнав себе винним та підписав з прокурором угоду про визнання винуватості, у якій погодився на обумовлене сторонами покарання. При призначенні покарання врахували те, що чоловік похилого віку, має серйозні захворювання, раніше не притягувався до кримінальної відповідальності.

«В судовому засіданні обвинувачений підтвердив існування обставин за пред'явленим обвинуваченням, щиро розкаявся у вчиненому, свої дії пояснив помилковим сприйняттям інформації, просив врахувати, що за жодних обставин не бажав завдати шкоду державі, приймав участь у матеріальній підтримці Збройних Сил України, надавав посильну допомогу біженцям», – йдеться у вироку.

Суддя Тетяна Денисюк угоду затвердила. Тож чоловіка визнали винним та призначили йому чотири місяці арешту. За проведені лінгвістичні експертизи обвинувачений повинен заплатити понад 6 тис. грн. Вирок наразі ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.