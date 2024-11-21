Колишньому військовому загрожує до 15 років тюрми за службу в полку Калиновського

Затриманого у В’єтнамі колишнього бійця полку імені Кастуся Калиновського Василя Веремейчика, який воював на боці України, екстрадували до Білорусі. Про це 20 листопада повідомила радіостанція «Еўрарадыё».

Зазначається, що 34-річного Василя Веремейчика затримали у В’єтнамі 13 листопада, а вже 14-го екстрадували до Білорусі. Представник КДБ заявив, що екстрадиція відбулася за запитом спецслужби через службу Веремейчика в полку Калиновського, який визнаний в Білорусі терористичною організацією.

«Ми закликаємо всіх білорусів, які продовжують боротьбу з режимом, бути надзвичайно обережними й уважно обирати країни для перебування. Деякі держави можуть не забезпечувати належного рівня безпеки й бути вразливими для операцій спецслужб Лукашенка», – заявили в Координаційній раді Білорусі, членом якої є Василь Веремейчик.

Видання «Наша Ніва» пише, що Веремейчик закінчив Військову академію і служив у Печах, де розташований 72-й об'єднаний навчальний центр ЗС Республіки Білорусь. У 2016 році звільнився з армії та працював в IT-сфері. У 2020 році Веремейчик долучився до руху за вільні вибори, брав участь у мітингах і маршах в Білорусі, після чого зазнав переслідувань. У 2021 році він емігрував до України та жив зі сім'єю у Львові.

Після початку повномасштабного вторгнення Веремейчик (позивний «Щур») приєднався до полку імені Кастуся Калиновського, в якому на боці ЗСУ воюють добровольці з Білорусі. Був заступником командира батальйону «Волат», брав участь у боях на півдні та сході України. У квітні 2022 року отримав поранення в бою в Миколаївській області.

За інформацією білоруських ЗМІ, Василь Веремейчик мав конфлікт зі штабом полку Калиновського, після чого Головне управління розвідки України (ГУР) заблокувало в'їзд колишньому військовому в Україну. Білорус намагався потрапити до Литви.

За словами друзів Веремейчика, Литва визнала його загрозою національній безпеці через його службу у білоруській армії, а сам Веремейчик пропустив термін подання апеляції, оскільки на той час жив у Грузії. Він намагався зупинитись у Польщі, але не захотів проходити необхідні для цього процедури.

У Координаційній раді повідомили, що Веремейчика затримали під формальним приводом участі в бійці. Учасники блоку просили допомоги у МЗС США, Польщі та України, щоб роз’яснити справу та не допустити екстрадиції Веремейчика до Білорусі, утім не встигли. Колишньому військовому загрожує до 15 років позбавлення волі за службу в полку Калиновського.