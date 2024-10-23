КДБ заявив, що Кабарчуків в Білорусь відправила СБУ

У Білорусі Гомельський обласний суд засудив українців Сергія та Павла Кабарчуків до 20 років виправної колонії посиленого режиму. Батько зі сином також повинні заплатити по 700 тис. білоруських рублів (10,5 млн грн за курсом НБУ) штрафу кожен. Про це в середу, 23 жовтня, повідомило інформаційне агентство «Укрінформ» з посиланням на державне білоруське видання «БелТа».

Зазначається, що білоруський суд визнав українців винними в агентурній діяльності, приготуванні до акту тероризму, а також у злочинах, пов’язаних із боєприпасами.

За даними слідства, Кабарчуків затримали на півдні Білорусі у лютому 2024 року під час перетину ними кордону з боку України у складі «диверсійно-розвідувальної групи», до якої входили громадяни обох країн. Слідство стверджувало, що затримані мали із собою «вибухові пристрої та інші засоби ураження», які нібито призначалися для вчинення терактів на території Росії та Білорусі.

У матеріалі йдеться, що 61-річний Сергій Кабарчук, на прізвисько «Батлер», раніше був співробітником Державної прикордонної служби України, а після звільнення разом із синами 27-річним Богданом та 31-річним Павлом займався контрабандою.

Білоруські силовики заявляють, що «закидання диверсійно-розвідувальної групи до Білорусі» організувала Служба безпеки України, а вибухові пристрої затриманим передали безпосередньо перед переходом кордону. В СБУ офіційно не коментували цей інцидент.

Як повідомила українська служба «Радіо Свобода» з посиланням на видання «Флагшток», Кабарчуки з червня 2023 року перебували в Україні під слідством. Їх звинувачували за трьома статтями, у тому числі про контрабанду наркотиків, а також їх незаконне виготовлення та збут. Журналісти зазначали, що в Україні Кабарчукам загрожувало до 12 років ув’язнення. Разом з ними на кордоні з Білоруссю було затримано жителя Бреста Віталія Власюка, якому висунули звинувачення в контрабанді.