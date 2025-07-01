У вівторок, 1 липня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:

Львів попрощався з Ігорем Калинцем. Почесного громадянина міста поховали на Личаківському цвинтарі.

У місті запустили транспортний абонемент. Проїзний можна придбати поки що тільки на Леокарт.

Вже вчетверте у Львові нагородять «Сміливих». Церемонію влаштують до міжнародного Дня молоді 9 серпня.