Вже вчетверте у Львові влаштують церемонію нагородження «Сміливих»
Новини Львова від ZAXID.NET за 1 липня
У вівторок, 1 липня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
Львів попрощався з Ігорем Калинцем. Почесного громадянина міста поховали на Личаківському цвинтарі.
У місті запустили транспортний абонемент. Проїзний можна придбати поки що тільки на Леокарт.
Вже вчетверте у Львові нагородять «Сміливих». Церемонію влаштують до міжнародного Дня молоді 9 серпня.
У Львові звільнили водія маршрутки. Він не зупинився під час хвилини мовчання і полаявся з пасажирами.
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