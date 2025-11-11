Стартап із хмарної безпеки Wiz

Ізраїльсько-американський стартап Wiz у сфері хмарної безпеки, який «Гугл» купує за 32 млрд доларів, виходить на український ринок. Про це повідомляє «Forbes Україна» з посиланням на компанію Softico, яка стала офіційним представником Wiz в Україні.

Wiz спеціалізується на Cloud Native Application Protection Platform (CNAPP) і дозволяє підприємствам контролювати безпеку хмарних середовищ без великих DevSecOps-команд. На відміну від традиційних рішень, платформа працює без агентів і складних інтеграцій, забезпечуючи повну видимість ризиків та взаємозв’язків між користувачами та активами.

Платформа підтримує AWS, Azure, Google Cloud і Kubernetes, відповідає міжнародним стандартам ISO 27001, SOC 2 і GDPR та легко інтегрується з CI/CD-процесами. Керівник відділу WW Partners у Wiz Енді Річі зазначив, що компанія прагне допомагати бізнесу безпечно впроваджувати хмарні технології та штучний інтелект.

«Хмара та ШІ відкривають неймовірний потенціал для інновацій. Wiz дозволяє організаціям використовувати ці технології без додаткових ризиків», – підкреслив він.

В Україні офіційним партнером Wiz стала компанія Softico, яка забезпечуватиме локалізацію, консалтинг і підтримку клієнтів у переході на хмарну модель безпеки. Керівник департаменту інформаційної безпеки Softico Олександр Бутусов зазначив, що в Україні зростає інтерес до CNAPP-рішень, які поєднують масштабованість та простоту впровадження.

Додамо, що «Гугл» оголосив про купівлю Wiz у березні 2025 року, саму угоду планують підписати на початку 2026 року.