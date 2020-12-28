Wizz Air скасував 7 напрямків зі Львова та ще трьох міст України
Частину рейсів перенесли на березень 2021 року
Угорський лоукостер Wizz Air скасував два напрямки зі Львова. Як повідомляє lowcost.ua, скасовано рейси до Копенгагена та Гамбурга. Загалом Wizz Air скасовує 7 рейсів із Львова, Києва, Запоріжжя та Харкова. Також на січень-лютий лоукостер скасував польоти по більшості напрямків із українських міст. Йдеться про 12 напрямків із Києва, 10 зі Львова та 6 з Харкова. Відновлення рейсів планують на березень 2021 року.
У січні-лютому Wizz Air планує виконувати рейси по 16-ти напрямках із Києва та Львова. Зокрема зі Львова заплановані польоти в Дортмунд, Лондон та Пардубіце, а із Києва – у Відень, Біллунн, Копенгаген, Вільнюс, Берлін, Дортмунд, Меммінген, Лондон, Варшаву, Вроцлав, Гданськ, Братиславу, Пардубіце.
Напрямки Wizz Air зі Львова:
Заплановано, що в січні-лютому авіакомпанія літатиме лише в Лондон, Дортмунд та Пардубіце.
- Львів – Лісабон – старт польотів перенесли на 3 березня;
- Львів – Вільнюс – скасовано усі рейси з 3 січня до 29 березня (будуть виконані рейси 27 грудня та 3 січня);
- Львів – Братислава – скасовано усі рейси з 9 січня до 30 березня (будуть виконані рейси 2 та 9 січня);
- Львів – Вроцлав – скасовано рейси з 10 січня по 3 березня (будуть виконані рейси 27, 30 грудня, та 3, 6, 10 січня);
- Львів – Мілан – скасовано рейси з 11 січня по 1 березня (будуть виконані рейси 26, 29 грудня, та 2, 9, 11 січня);
- Львів – Катовіце – скасовано рейси з 11 січня по 1 березня (будуть виконані рейси 28 грудня, та 4, 8, 11 січня);
- Львів – Щецин – скасовано усі рейси 12 січня до 29 березня (будуть виконані рейси 4 та 12 січня)
- Львів – Рим – скасовано рейси з 13 січня по 3 березня (будуть виконані рейси 27, 30 грудня, та 3, 10, 13 січня)
- Львів – Берлін – скасовано рейси з 15 січня по 1 березня (будуть виконані рейси 28 грудня, та 4, 8, 11, 15 січня)
- Львів – Ґданськ – скасовано рейси з 17 січня по 4 березня (будуть виконані рейси 27, 31 грудня, та 3, 10, 17 січня).
Із системи бронювання авіакомпанії зникли напрямки Львів – Копенгаген та Львів – Гамбург. До 28 березня скасовано усі рейси Львів – Будапешт та Львів – Біллунн. Із 28 березня заплановано запустити рейс Львів – Верона. А на 30 березня перенесено польоти за напрямками Львів – Катанія, Львів – Ларнака та Львів – Таллінн.
Нагадаємо, що у липні Wizz Air відкрив свою базу у Міжнародному аеропорту «Львів». Раніше Wizz Air мав лише одну базу – у столичному аеропорту «Київ» («Жуляни»).
Що стосується Києва, то з системи бронювання зник рейс до Лейпцига. Також до березня скасовано рейси на Гамбург, Будапешт, Неаполь,Катовіце, Кельн, Краків, Познань, Лісабон, Таллінн, Ларнака, до 2 лютого Wizz Air не літатиме до Риги. За цими напрямками відбудеться декілька перельотів у визначені дні. А старт рейсу Київ – Зальцбург перенесли на 6 лютого. Також на кінець березня перенесено рейсизі столиці до Риму, Мілану, Болоньї, Катанії, Ганноверу, Венеції, Афін, Салонік та Нюрнберга.
Скасовано три напрямки із Запоріжжя: Вільнюс, Краків та Гданськ. Наразі в системі бронювання на кінець березня доступні тільки 5 напрямків із Запоріжжя: до Вроцлава, Дортмунда, Відня, Будапешта та Мілану.
Що стосується польотів із Одеси, то є велика ймовірність, що у період зимової навігації 2020/2021 місто взагалі залишиться без рейсів Wizz Air. Наразі до 4 лютого відкладено рейси до Абу-Дабі. На кінець березня перенесли польоти до Венеції-Тревізо, Мілану, Риму, Берліну, Вроцлава, Ґданська, Катовіц, Братислави, Будапешту, Болоньї.
Із Харкова у період зимової навігації Wizz Air літатиме у деяких напрямках у кінці грудня та на початку січня. У листопаді з системи бронювання авіакомпанії у мобільному додатку зник рейс у Мілан. Також до 29 березня скасовано усі рейси Харків – Катовіце. А на 30 березня перенесено рейси Харків – Таллінн, Харків – Будапешт та Харків – Венеція-Тревізо.
Зазначимо, що на початку грудня Wizz Air заявила про відновлення деяких рейсів зі Львова, Києва і Харкова.
Нагадаємо, раніше ZAXID.NET зібрав інформацію від перевізників про розклад і актуальну вартість квитків на час зимової навігації, що триває з кінця жовтня до кінця березня.
Зазначимо, що, зважаючи на нестабільну ситуацію з Covid-19 в Україні та й загалом у світі, можна очікувати й подальшої оптимізації авіарейсів не тільки Wizz Air, а й інших авіакомпаній.