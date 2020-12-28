Wizz Air скасував 2 напрямки зі Львова

Угорський лоукостер Wizz Air скасував два напрямки зі Львова. Як повідомляє lowcost.ua, скасовано рейси до Копенгагена та Гамбурга. Загалом Wizz Air скасовує 7 рейсів із Львова, Києва, Запоріжжя та Харкова. Також на січень-лютий лоукостер скасував польоти по більшості напрямків із українських міст. Йдеться про 12 напрямків із Києва, 10 зі Львова та 6 з Харкова. Відновлення рейсів планують на березень 2021 року.

У січні-лютому Wizz Air планує виконувати рейси по 16-ти напрямках із Києва та Львова. Зокрема зі Львова заплановані польоти в Дортмунд, Лондон та Пардубіце, а із Києва – у Відень, Біллунн, Копенгаген, Вільнюс, Берлін, Дортмунд, Меммінген, Лондон, Варшаву, Вроцлав, Гданськ, Братиславу, Пардубіце.

Напрямки Wizz Air зі Львова:

Заплановано, що в січні-лютому авіакомпанія літатиме лише в Лондон, Дортмунд та Пардубіце.

Львів – Лісабон – старт польотів перенесли на 3 березня;

– старт польотів перенесли на 3 березня; Львів – Вільнюс – скасовано усі рейси з 3 січня до 29 березня (будуть виконані рейси 27 грудня та 3 січня);

– скасовано усі рейси з 3 січня до 29 березня (будуть виконані рейси 27 грудня та 3 січня); Львів – Братислава – скасовано усі рейси з 9 січня до 30 березня (будуть виконані рейси 2 та 9 січня);

– скасовано усі рейси з 9 січня до 30 березня (будуть виконані рейси 2 та 9 січня); Львів – Вроцлав – скасовано рейси з 10 січня по 3 березня (будуть виконані рейси 27, 30 грудня, та 3, 6, 10 січня);

– скасовано рейси з 10 січня по 3 березня (будуть виконані рейси 27, 30 грудня, та 3, 6, 10 січня); Львів – Мілан – скасовано рейси з 11 січня по 1 березня (будуть виконані рейси 26, 29 грудня, та 2, 9, 11 січня);

– скасовано рейси з 11 січня по 1 березня (будуть виконані рейси 26, 29 грудня, та 2, 9, 11 січня); Львів – Катовіце – скасовано рейси з 11 січня по 1 березня (будуть виконані рейси 28 грудня, та 4, 8, 11 січня);

– скасовано рейси з 11 січня по 1 березня (будуть виконані рейси 28 грудня, та 4, 8, 11 січня); Львів – Щецин – скасовано усі рейси 12 січня до 29 березня (будуть виконані рейси 4 та 12 січня)

– скасовано усі рейси 12 січня до 29 березня (будуть виконані рейси 4 та 12 січня) Львів – Рим – скасовано рейси з 13 січня по 3 березня (будуть виконані рейси 27, 30 грудня, та 3, 10, 13 січня)

– скасовано рейси з 13 січня по 3 березня (будуть виконані рейси 27, 30 грудня, та 3, 10, 13 січня) Львів – Берлін – скасовано рейси з 15 січня по 1 березня (будуть виконані рейси 28 грудня, та 4, 8, 11, 15 січня)

– скасовано рейси з 15 січня по 1 березня (будуть виконані рейси 28 грудня, та 4, 8, 11, 15 січня) Львів – Ґданськ – скасовано рейси з 17 січня по 4 березня (будуть виконані рейси 27, 31 грудня, та 3, 10, 17 січня).

Із системи бронювання авіакомпанії зникли напрямки Львів – Копенгаген та Львів – Гамбург. До 28 березня скасовано усі рейси Львів – Будапешт та Львів – Біллунн. Із 28 березня заплановано запустити рейс Львів – Верона. А на 30 березня перенесено польоти за напрямками Львів – Катанія, Львів – Ларнака та Львів – Таллінн.

Нагадаємо, що у липні Wizz Air відкрив свою базу у Міжнародному аеропорту «Львів». Раніше Wizz Air мав лише одну базу – у столичному аеропорту «Київ» («Жуляни»).

Що стосується Києва , то з системи бронювання зник рейс до Лейпцига. Також до березня скасовано рейси на Гамбург, Будапешт, Неаполь,Катовіце, Кельн, Краків, Познань, Лісабон, Таллінн, Ларнака, до 2 лютого Wizz Air не літатиме до Риги. За цими напрямками відбудеться декілька перельотів у визначені дні. А старт рейсу Київ – Зальцбург перенесли на 6 лютого. Також на кінець березня перенесено рейсизі столиці до Риму, Мілану, Болоньї, Катанії, Ганноверу, Венеції, Афін, Салонік та Нюрнберга.

Скасовано три напрямки із Запоріжжя : Вільнюс, Краків та Гданськ. Наразі в системі бронювання на кінець березня доступні тільки 5 напрямків із Запоріжжя: до Вроцлава, Дортмунда, Відня, Будапешта та Мілану.

Що стосується польотів із Одеси , то є велика ймовірність, що у період зимової навігації 2020/2021 місто взагалі залишиться без рейсів Wizz Air. Наразі до 4 лютого відкладено рейси до Абу-Дабі. На кінець березня перенесли польоти до Венеції-Тревізо, Мілану, Риму, Берліну, Вроцлава, Ґданська, Катовіц, Братислави, Будапешту, Болоньї.

Із Харкова у період зимової навігації Wizz Air літатиме у деяких напрямках у кінці грудня та на початку січня. У листопаді з системи бронювання авіакомпанії у мобільному додатку зник рейс у Мілан. Також до 29 березня скасовано усі рейси Харків – Катовіце. А на 30 березня перенесено рейси Харків – Таллінн, Харків – Будапешт та Харків – Венеція-Тревізо.

Зазначимо, що на початку грудня Wizz Air заявила про відновлення деяких рейсів зі Львова, Києва і Харкова.

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET зібрав інформацію від перевізників про розклад і актуальну вартість квитків на час зимової навігації, що триває з кінця жовтня до кінця березня.

Зазначимо, що, зважаючи на нестабільну ситуацію з Covid-19 в Україні та й загалом у світі, можна очікувати й подальшої оптимізації авіарейсів не тільки Wizz Air, а й інших авіакомпаній.