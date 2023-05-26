Голова міноборони РФ Сєргей Шойгу та Білорусі Віктор Хренін

Угода про розміщення російської тактичної ядерної зброї на території Білорусі спрямована на закріплення фактичного військового контролю РФ над Білоруссю, ймовірне розгортання ядерної зброї на білоруській території навряд чи означатиме будь-яку ескалацію з боку Росії, переконані аналітики Інституту вивчення війни. Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), пише «Українська правда».

В ISW нагадали, що 25 березня президент РФ Владімір Путін оголосив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі до 1 липня, ймовірно, для того, щоб відновити набридлі інформаційні операції про потенційну ядерну ескалацію через війну в Україні.

25 травня у Мінську міністр оборони Росії Сєргей Шойгу і міністр оборони Білорусі Віктор Хренін підписали документи про розміщення російської нестратегічної (тактичної) ядерної зброї на білоруській території. Шойгу зазначив, що Росія збереже контроль над тактичною ядерною зброєю у випадку її розміщення в Білорусі, та заявив, що білоруські літаки тепер здатні нести ядерну зброю.

Під час підписання угоди Шойгу також оголосив, що російські війська розгорнуть додаткові військові контингенти в Білорусі для розвитку військової інфраструктури, розширення спільних бойових навчань і проведення розвідувальних заходів поблизу кордонів так званої Союзної держави.

Розгортання тактичної ядерної зброї в Білорусі вимагає наявності значної військової інфраструктури, а також російського командування і контролю над елементами білоруських збройних сил. Кремль, ймовірно, має намір використовувати ці вимоги для подальшого підпорядкування білоруської сфери безпеки Росії, – наголосили в ISW.