Домашні улюбленці – не виняток у питаннях гігієни. Їхні миски для їжі та води є потенційним джерелом бактерій, тому варто знати, як часто їх мити, щоб зберегти здоров’я тварин. Womans World розповідає, як часто слід мити миски для їжі своїх улюбленців.

Чому це важливо?

Багато хто з нас вважає, що найбільш забруднені місця у вашому домі це щось на кшталт унітаза або сміттєвого відра, але дослідження, проведене Національним науковим фондом, показало, що найбрудніші місця у вашому домі включають кухонну губку або ганчірку для посуду, кухонну раковину та миски для домашніх тварин.

Залишки їжі в мисках можуть сприяти росту мікробів та призвести до харчових отруєнь, таких як сальмонельоз, кишкова паличка. Ветеринарка Дженніфер Сперрі розповідає, що багато з цих хвороб також можуть поширюватися серед людей через тісний контакт з домашніми улюбленцями. Також, якщо ви не будете регулярно чистити їх миски, ваш пухнастий друг може просто перестати їсти.

Як часто мити миски з їжею?

«Усі миски для їжі та води слід мити принаймні щодня в гарячій мильній воді та ретельно висушувати. А миски, придатні для миття в посудомийній машині – це чудова інвестиція, оскільки посудомийні машини чудово справляються з очищенням та дезінфекцією посуду для домашніх тварин», – каже Дженніфер Сперрі.

Якщо кіт або собака їсть вологий корм – мити ретельно миски потрібно після кожного прийому їжі, щоб не розповсюджувати розмноження бактерій.