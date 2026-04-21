Частота прання рушників залежить від їхнього типу та способу використання

Рушники щодня контактують із вологою та шкірою, тому швидко накопичують бактерії. Втім, прати їх після кожного використання зазвичай не потрібно – частота залежить від типу рушника і умов його використання. The Spruce розповідає, як прати різні рушники.

Як часто слід прати рушники?

Частота прання рушників залежить від їхнього типу та способу використання. Загалом, побутові рушники не потрібно прати після кожного використання, незалежно від їхнього виду.

Однак, за словами Елізабет Шилдс, операційної менеджерки компанії Superior Cleaning Service Louisville, це не стосується пляжних рушників.

«Пляжні рушники слід прати після кожного використання через пісок, сонцезахисний крем, піт, хлор та морську воду. Навіть якщо вони не виглядають брудними, вони зазнали чималих навантажень», – каже Шилдс.

Що стосується частоти, наступним за важливістю типом рушників, які слід регулярно прати, є кухонні рушники. Вони постійно контактують з брудними поверхнями та їжею, тому їх слід міняти та прати щодня або через день.

З іншого боку, рушники для ванної кімнати слід прати після 3-5 використань, за умови, що їх вішають сушитися, щоб запобігти розмноженню бактерій і появі цвілі. Рушники для рук у ванній кімнаті слід прати кожні 2-3 дні, оскільки ними зазвичай користуються кілька людей, і вони можуть не встигати висохнути між використаннями.