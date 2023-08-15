За останнє десятиліття обробка стін дерев'яними матеріалами стала дуже популярною

Існує багато способів додати тепла та затишку в інтер’єр. Проте цей метод, про який розповідає Homes & Gardens, пасує не лише для зими, як-от пледи, свічки чи гарячі напої.

За останнє десятиліття обробка стін дерев'яними матеріалами стала дуже популярною. Кімнати з акцентною дерев'яною стіною виглядають дуже красиво. Крім того, така деталь додає затишку будь-якій кімнаті, тепла та привітності.

Американські дизайнери зазначають, що використання простого гіпсокартону залишилося в минулому. Зараз фахівці та їхні клієнти часто обирають для обробки стін дерево, штукатурку чи шпалери, створюючи виразну та привабливу атмосферу. Одна облицьована деревом стіна може візуально покращити вигляд усієї кімнати, адже це додає текстури стінам та душевної атмосфери простору. Крім того, дерево ніколи не вийде з моди.

Вибираючи деревину для обробки стін, враховують кілька факторів: бажаний естетичний вигляд, декор та особисті переваги. Білий дуб, наприклад, додає світла та свіжості, а волоський горіх – насиченості та глибини. Облицювання стін деревом створює неповторну атмосферу та інтер’єр, які є позачасовими, переконані дизайнери.