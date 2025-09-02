У вересні й жовтні частоту поливу поступово зменшують

Осінній догляд за лохиною – важливий етап, який безпосередньо впливає на кількість і якість ягід наступного сезону. Саме в цей період рослина готується до зими: визрівають молоді гілки, закладаються квіткові бруньки, зміцнюється коренева система. Як правильно доглядати за лохиною восени, розповідають на каналі «Корисні корисності».

Полив

У вересні й жовтні частоту поливу поступово зменшують. Якщо немає дощів, достатньо раз на 3-4 дні вилити під кущ близько 5 літрів води. За кілька тижнів до настання стійких заморозків обов’язково проводять так зване вологозарядне зрошення: ґрунт має добре зволожитися на глибину близько 40-45 см. Це допомагає уникнути пересихання коренів у період холодів.

Кислотність ґрунту

Опади восени можуть змінювати рівень кислотності землі, тому показник pH слід контролювати. Якщо ґрунт втрачає потрібну кислотність, його підкислюють, найчастіше використовують порошкову сірку (30-80 г під кожен кущ). Для швидкого ефекту можна додавати до води трохи лимонної кислоти або оцту.

Підживлення

У середині осені під кожен кущ вносять по 40 грамів суперфосфату та сульфату калію. Ці добрива сприяють зміцненню пагонів і підвищують зимостійкість. А ось азотні сполуки й органіку в цей період застосовувати не можна, вони провокують ріст молодих пагонів, які не встигнуть визріти й можуть вимерзнути.

Обрізка

Щоб рослина не витрачала сили даремно, необхідно обрізати сухі, хворі, пошкоджені гілки, а також тонкі пагони, які не принесуть врожаю. Також слід прибрати старі плодоніжки. Це дає змогу рівномірно розподілити поживні речовини між здоровими частинами куща.

Захист

Для профілактики грибкових захворювань можна використовувати фунгіциди, наприклад: «Скор», «Хорус» або «Топаз». Після того як опаде листя, варто обробити рослини бордоською рідиною або мідним купоросом. Проти личинок хруща ефективною буде обробка препаратом «Актару».

Мульчування

Щоб коренева система не постраждала від морозів і пересихання, під кущі вкладають шар мульчі товщиною 7-10 см. Ідеальні матеріали – хвоя, кора сосни або кислий торф. Такий покрив утримує тепло, захищає ґрунт від промерзання та допомагає зберегти вологу