Заморожування – один із найдієвіших способів подовжити термін зберігання масла. Але навіть у морозильній камері у нього є оптимальний термін зберігання, після якого якість, смак та аромат можуть погіршитися. Real Simple розповідає, як довго може зберігатися масло в морозилці.

Скільки часу можна зберігати масло в морозилці?

Заморожене масло може зберігатися від шести до дванадцяти місяців, якщо його правильно помістити в морозильну камеру в герметичному контейнері. Після закінчення терміну якість та смак масла починають погіршуватися. А при занадто тривалому зберіганні воно також може почати вбирати запахи інших продуктів, що знаходяться поруч.

Як зрозуміти, що масло зіпсувалося?

Щоб визначити, чи зіпсувалося заморожене масло, огляньте його, понюхайте, та якщо можете, спробуйте на смак. Якщо ви помітили зміну кольору, плями або утворення цвілі на маслі, його не можна використовувати або вживати. А якщо масло має кислий запах або прогірклий смак, його слід викинути.

Загалом, спочатку огляньте масло, потім понюхайте, і нарешті спробуйте невелику порцію, щоб переконатися, чи масло все ще можна використовувати.