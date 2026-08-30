Відповідь насправді залежить від того, як довго яйця перебували поза холодильником та за яких умов вони зберігалися

Яйця можуть зберігатися без холодильника значно довше, ніж багато хто думає. І терміни зберігання залежать не лише від свіжості яєць, а й від умов зберігання. ТСН розповідає, скільки часу яйця можуть зберігатися без холодильника.

Скільки зберігаються яйця без холодильника?

За кімнатної температури середній термін зберігання курячих яєць може становити до 3 тижнів. Проте важливо враховувати, наскільки свіжими були яйця на момент купівлі. Адже деякі яйця можуть зіпсуватися і через 7 днів, і інші будуть придатними до вживання аж до 20 днів.

Також важливо пам’ятати, що виробники яєць теж зазначають терміни придатності своєї продукції на упакуванні. Наприклад виробник «Ясенсвіт» вказує, що при температурі від +8°С до +20°С та відносній вологості від 70% до 75% яйця можуть зберігатися до 25 днів. А при температурі від 0°С до +8°С та відносній вологості повітря від 85% до 88% – цілих 60 днів.

Мити яйця перед зберіганням не потрібно, адже таким чином ви скорочуєте їх термін придатності до 12 днів. Яйця мають на шкаралупі тонку природну плівку, яка перешкоджає потраплянню всередину повітря та різних мікробів, тому краще мити яйця перед тим, як ви збираєтесь їх готувати.

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