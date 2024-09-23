Нову лексику найкраще вивчати за темами

При підготовці до НМТ з англійської мови викладачі радять пропорційно приділяти увагу усім розділам мови. «Нова українська школа» наводить поради вчительок, як найкраще вчити нові іноземні слова та читати тексти.

Вчителька Юлія Ходос вважає, що найкраще вивчати мову за темами, що відповідають шкільній програмі. Також вона радить вчити за темами й самі слова. Адже зубріння слів за алфавітом не призводить до їхнього ефективного запам’ятовування. Краще вводити їх у контекст.

«Вивчаєте тему “Спорт” – зберіть усі слова, вирази, ідіоми до цієї теми, випишіть їх окремо й періодично повторюйте. Також можна вчити слова за допомогою карток. Ще важливо вивчати ідіоми та фрази цілісно, не відриваючи слова одне від одного. Адже часто окремо вони мають зовсім інше значення», – розповіла викладачка.

У словосполученнях важливо звертати увагу на прийменники. В англійській мові вони в деяких випадках можуть кардинально змінити значення слова. Ефективність вивчення слів у фразах можна розглянути на прикладі словосполучення «pay by credit card». Якщо вчити слова окремо, то можна забути, що в цій фразі є прийменник by.

Вчителька англійської Наталія Мозгова радить записувати незнайомі слова на стікерах та розвішувати на видному місці у своїй кімнаті. Не варто вчити багато слів на день – 10-15 буде достатньо.

Однакові слова в тексті й у варіанті відповіді не завжди є правильним вибором. Зазвичай, у запитаннях може бути написано те ж саме, що й у реченні, але за допомогою синонімів чи перефразування речення.

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Для ефективного читання Юлія Ходос радить використовувати три техніки: scanning, skimming і careful reading:

scanning – читання для знаходження певної інформації в тексті: скануємо текст очима, звертаючи увагу на власні назви, цифри, ключові слова тощо, потім перечитуємо завдання до тексту та варіанти відповідей;

skimming – означає швидке прочитання тексту для загального уявлення та розуміння основної думки;

careful reading – коли ми ретельно читаємо текст і шукаємо в ньому відповіді на запитання.

Педагогині вважають, що не потрібно довго зупинятися на невідомих словах. Деякі з них взагалі не впливають на суть. Тож достатньо знати 80% слів, аби виконати завдання, переконані вчительки. Не варто витрачати час на пригадування якихось незнайомих слів, якщо вони не впливають на контекст.