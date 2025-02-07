У кабінеті платника податків вже з'явилися нові бланки для помісячного звітування

У 2025 році ФОПи мають звітувати за найманих працівників не поквартально, а помісячно. Перший такий звіт потрібно подати вже в лютому. Що змінилося у звітуванні та як подати звіт за найманих працівників правильно, ідеться у відео податкового консультанта Михайла Смоковича.

Про що звітувати

ФОПи мають подавати Об'єднаний звіт щодо працівників, де потрібно заповнити Додаток 1, який стосується сплати ЄСВ за кожний місяць, і Додаток 4ДФ, де вказується нарахування заробітної плати та ПДФО з військовим збором з неї.

Коли ФОПу звітувати за найманих працівників

Звіт про найманих працівників за січень 2025 року ФОПи мають подати до 20 лютого. До 20 березня потрібно буде прозвітувати за лютий. І так – щомісяця.

Що змінилося у звітуванні за найманих працівників

Для помісячного звітування будуть використовуватися нові бланки звітів і додатків по ЄСВ. Вони з’являться в кабінеті платника податків ФОПа.

Проте ані в бланку, ані в додатку по ЄСВ, говорить Михайло Смокович, нічого не змінилося, окрім того, що потрібно вказувати, що це звіт за один місяць, а не три.

Як повідомляв ZAXID.NET, у 2025 році для ФОПів відбулася низка змін, що стосуються сплати податків, сум лімітів, подання звітності в податкову. Більше про це читайте в матеріалі ZAXID.NET «Що зміниться для ФОПів з 1 січня. Все про податки, ліміти та звітність».