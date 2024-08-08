Щоб розширити простір і не «зрізати» висоту кімнати, штори краще вішати якомога вище

Якщо ви плануєте оновити свій дім і зробити функціональну кімнату, у якій ви зможете поєднувати роботу та відпочинок, тоді ви можете почитати декілька порад щодо розміщення меблів від «Зеленої садиби».

Шторка для зонування

По-перше, це досить просто і доступно. Для встановлення нам потрібно буде додати на стелю відповідні рейки. По-друге, ви зможете обрати штори саме під ваші потреби. Це може бути і щільна штора в тон стіні, і з цікавим акцентним візерунком, і напівпрозорий тюль.

Якщо ліжко буде стояти біля вікнаі ви не хочете перекривати доступ світла, тоді обирайте тюль. Для візуального зонування та більшої приватності тюлі буде цілком достатньо.

Щоб розширити простір і не «зрізати» висоту кімнати, штори краще вішати якомога вище (найкраще – на стелі) і обирати довжину до підлоги.

Ще одна перевага штори полягає в тому, що ви можете відсунути її, коли хочете відкрити простір і закрити за бажанням. Шторкою можна закривати не тільки спальне місце, а і робоче.

Шафи та стелажі

Шафи у ролі перегородок дуже популярні, адже вони доступні та виконують функцію зберігання. Для цих цілей можна підібрати як закриту шафу, так і відкритий стелаж. Останній при цьому можна частково заповнити необхідними речами, кошиками, а частково – декором. Така перегородка буде і практичною, і естетичною.

Ширми

Для орендованого житла та тих, хто хоче рішення легке у «встановленні», ідеально підійде ширма. Вона виконує функцію зонування кімнати і ховає те, що ви хочете сховати. При цьому її можна переміщувати по кімнаті і складати, якщо не потрібна.

Добудови

Більш постійним варіантом поділу простору однієї кімнати є добудова низької «стіни» або скляної перегородки. Це, звичайно, складніший варіант, який потребує зусиль, але й результат «міцно та надовго». Не підходить хіба для тих, хто любить перестановки.

Завдяки такій «напівстіні» зона все ще отримуватиме достатню порцію світла, а невисока перегородка при цьому не створюватиме ефекту закритості, як це могло б бути з повноцінною стіною. Перевага ж скляної стіни в тому, що вона все ще пропускає світло, ви навіть можете додати штору, якщо хочете приховати частину кімнати від очей, коли у вас гості.

Візуальне зонування кімнати

Зонувати можна і без окремих конструкцій. Відокремити зони можна за допомогою килима або ж акцентних шпалер та текстилю.

Велике настінне дзеркало допомагає зробити простір більшим та розділяє візуально сусідні зони.

Фокусні точки – теж один зі способів візуального зонування. Створіть в кожній зоні один акцент, на якому буде зупинятися око. Це може бути ефектний принт текстилю, яскравий колір («пляма»), предмет з цікавим дизайном, велика ваза або кімнатна рослина тощо.

Такий підхід розділить зони та зробить простір привабливішим. Якщо кімната не така велика, то зробіть фокусну точку тільки в основній зоні.

Планування кімнати

Не розставляйте всі меблі вздовж стін. Краще поставте деякі меблі під кутом один до одного або ж розмістіть якусь зону (наприклад, диван з журнальним столиком) посередині кімнати. Таке розміщення буде виглядати набагато цікавіше та динамічніше.

Поставте диван або ліжко спиною до стола, щоб, коли ви відпочиватимете, все робоче було у вашій «сліпій зоні».

Освітлення

Складне наповнення кімнати спонукає зробити різні сценарії освітлення. Зробіть нічник біля ліжка. Люстру зробіть чітко над зоною дивана з журнальним столиком (якщо не можна перенести, використайте довгий провід і закріпіть люстру у потрібному місці). Додайте біля крісла торшер, а на робочий стіл – настільну лампу. Такий вибір не тільки забезпечить вам необхідне світло в різний період дня, але й додатково зонує кімнату.

Меблі

Багатофункціональність меблів

Багатофункціональні меблі для вітальні полегшать вам життя в обмеженому просторі. Починаючи від дивана-ліжка, закінчуючи комодом-тумбочкою, шафою з вбудованим письмовим столом тощо.

Якщо функції двох предметів може успішно замінити один – це вдалий вибір. Такі меблі при цьому мають бути дуже продуманими та легкими у використанні.

Кількість меблів

Якщо ми не говоримо про професійний дизайн-проєкт з продуманими вбудованими меблями чи подібним, в багатофункціональній кімнаті краще зупинитись на мінімумі шаф. Класична стінка сюди точно не підходить.

Порядок та зберігання

В такій багатофункціональній кімнаті не можна дозволити собі забагато візуального шуму. Це означає, що все, що можна прибрати з очей – краще прибрати. Для цього продумайте зручне зберігання речей, а за можливості перенесіть їх в інше місце – шафи в коридорі, комори, гардеробні тощо. На поверхнях не має бути безладу.

Те саме стосується і ліжка. Якщо кімната використовується не тільки для сну, у звичайних життєвих умовах слідкуйте, щоб вона не була в розібраному та неохайному стані.