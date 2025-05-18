Виступ гурту Ziferblat на пісенному конкурсі у Базелі

Український гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray набрав у гранд-фіналі «Євробачення-2025» 218 балів і посів дев'яте місце. Національні журі віддали українцям 60 балів, а за результатами глядацького голосування Ziferblat отримав ще 158 голосів. ZAXID.NET публікує детальні результати Ziferblat у фіналі пісенного конкурсу.

Жодне національне журі не віддало Україні найвищі 12 балів. Найбільшу оцінку Ziferblat отримав від Азербайджану та Португалії (по 8 балів). Грузія оцінила виступ українців 6 балами, а Швеція та Словенія віддала по 5 балів. Від національних журі Вірменії, Сан-Марино, Сербії та Ізраїлю українці отримали по 4 бали. Ще по два бали віддали для Ziferblat Італія, Данія, Хорватія, Іспанія, Литва. По 1 балу виступ оцінили Норвегія та Швейцарія.

Від глядачів Україна отримала 158 балів:

12 – Чехія, Польща, Ізраїль;

10 – Іспанія, Португалія, Грузія;

8 – Кіпр, решта світу;

7 – Литва, Ірландія;

6 – Італія, Чорногорія, Латвія, Франція, Естонія;

4 – Азербайджан, Швеція, Сан-Марино, Данія, Нідерланди;

3 – Словенія, Німеччина;

2 – Хорватія, Норвегія, Фінляндія.

Як голосували за Україну на 69-му конкурсі «Євробачення»

Зазначимо, що на восьме місце фіналу «Євробачення-2025» посів албанський гурт Shkodra Elektronike з піснею Zjerm. Музиканти загалом отримали таку саму кількість балів як і Ziferblat. Проте вони зайняли вищу позицію, бо отримали більше балів від глядачів ніж від журі (173 від глядачів та 45 від журі).