Як голосували за Україну у фіналі «Євробачення-2025»: хто віддав найбільше балів
Жодне національне журі не віддало Україні найвищі 12 балів
Український гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray набрав у гранд-фіналі «Євробачення-2025» 218 балів і посів дев'яте місце. Національні журі віддали українцям 60 балів, а за результатами глядацького голосування Ziferblat отримав ще 158 голосів. ZAXID.NET публікує детальні результати Ziferblat у фіналі пісенного конкурсу.
Жодне національне журі не віддало Україні найвищі 12 балів. Найбільшу оцінку Ziferblat отримав від Азербайджану та Португалії (по 8 балів). Грузія оцінила виступ українців 6 балами, а Швеція та Словенія віддала по 5 балів. Від національних журі Вірменії, Сан-Марино, Сербії та Ізраїлю українці отримали по 4 бали. Ще по два бали віддали для Ziferblat Італія, Данія, Хорватія, Іспанія, Литва. По 1 балу виступ оцінили Норвегія та Швейцарія.
Від глядачів Україна отримала 158 балів:
- 12 – Чехія, Польща, Ізраїль;
- 10 – Іспанія, Португалія, Грузія;
- 8 – Кіпр, решта світу;
- 7 – Литва, Ірландія;
- 6 – Італія, Чорногорія, Латвія, Франція, Естонія;
- 4 – Азербайджан, Швеція, Сан-Марино, Данія, Нідерланди;
- 3 – Словенія, Німеччина;
- 2 – Хорватія, Норвегія, Фінляндія.
Як голосували за Україну на 69-му конкурсі «Євробачення»
Зазначимо, що на восьме місце фіналу «Євробачення-2025» посів албанський гурт Shkodra Elektronike з піснею Zjerm. Музиканти загалом отримали таку саму кількість балів як і Ziferblat. Проте вони зайняли вищу позицію, бо отримали більше балів від глядачів ніж від журі (173 від глядачів та 45 від журі).