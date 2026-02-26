Свинячий язик вариться від пів години до двох – залежно від того, як і в чому ви вирішили його готувати

Щоб свинячий язик виходив ніжним, важливо не лише обрати якісний продукт, а й правильно його приготувати. Неправильна обробка може зробити м’ясо жорстким. УНІАН розповідає, як правильно зварити свинячий язик.

Свинячий язик вариться від пів години до двох – залежно від того, як і в чому ви вирішили його готувати.

У каструлі

Потрібно взяти велику місткість та налити в неї воду. Поставте каструлю на вогонь, коли вода почне кипіти, покладіть в неї свинячий язик та чекайте 1,5–2 години. У воду можна додати перець горошком, лавровий лист та інші спеції, але тільки не сіль – її краще додавати в самому кінці. У процесі варіння язика не забувайте періодично помішувати його та прибирати пінку.

У мультиварці

Викладіть субпродукт в чашу пристрою, а зверху залийте воду так, щоб вона повністю покривала свинячий язик. Разом з язиком в мультиварку можна помістити очищені цибулину та моркву – так язик вийде більш ароматним та смачним. Далі вам потрібно закрити кришку мультиварки, вибрати режим «Тушкування» та залишити продукт на 1 годину. Через годину вам потрібно зняти пінку, додати сіль та знову включити режим «Тушкування» на 30 хвилин.