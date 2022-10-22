Жоржини – одні з найстійкіших осінніх квітів. Вони можуть цвісти навіть тоді, коли на клумбі майже не залишилося яскравих кольорів. Проте їх пізнє цвітіння може зіграти з нами злий жарт – якщо не викопати бульби жоржин до перших морозів, замерзнуть не тільки їхні квіти, а й посадковий матеріал. Розповідаємо, коли і як правильно викопувати жоржини, щоб вони радували пишним цвітінням не один рік.

Коли викопувати

Щоб жоржини не замерзли, треба слідкувати і за денними, і за нічними температурами. Якщо градусник показує нижче -3°С 2-3 ночі підряд, а земля достатньо зволожена дощами, краще викопати жоржини, навіть якщо вони ще рясно цвітуть. Можна звертати увагу на самі рослини: як тільки виявите, що листочки і квіти підв’яли від легкого морозу, – це сигнал до того, щоб терміново потрібно викопувати бульби.

Як викопувати

Викопувати жоржини потрібно в суху і теплу погоду дуже обережно. Спочатку варто відрізати їх пагони разом з квітами, залишаючи приблизно 10-15 см стебел. Лопатою потрібно відступити якнайдалі від стебел, щоб випадково не пошкодити бульби. Намагайтеся занурювати лопату в ґрунт вертикально, щоб не відсікти бульби від кореневої шийки. Так жоржини обкопують з усіх боків.

Не можна витягувати бульби за стебла: так їх теж легко пошкодити. Землю в обкопаному місці обережно розгрібають руками і виймають кореневу систему з ями. Потім легенько очищають бульби від землі, яка налипла, можна навіть промити під проточною водою. Для профілактики захворювань бульби можна обробити розчином з марганцівкою.

Також уважно огляньте посадковий матеріал. Підгнилі частини та бульби, а також пошкоджені паразитами зріжте ножем та обробіть зеленкою. Довгі корінці бульб зрізаються секатором і теж обробляються зеленкою.

Як зберігати жоржини взимку

Розподіл бульб допоможе не тільки зберегти посадковий матеріал, а й зробить його сильнішим, хоча це й не обов’язкова процедура. Щоб шийки бульб не загнили за зиму, не варто залишати довге стебло – досить 2-3 см. Ділити коріння треба обробленим інструментом: для цього потримайте його трохи над вогнем.

Викопані бульби жоржин треба залишити під накриттям на свіжому повітрі, якщо ще нема морозів, або в прохолодному приміщенні приблизно на 3-4 дні. Їм потрібен час, щоб загоїти всі свої рани, висохнути і наростити грубішу шкіру. Після цього помістіть бульби в контейнер з піском, тирсою чи торфом та поставте в прохолодне приміщення. Найкраще зберігати бульби жоржин при температурі +3-5°С при вологості повітря 60-70% в добре провітрюваному приміщенні. У квартирі жоржини успішно зимують на нижній полиці холодильника.

Субстрат має бути ледь вологим. Надлишок вологи для посадкового матеріалу жоржин згубний – вони гниють. Пісок чи тирсу можна обприскати розчином мідного купоросу (1 ст. л. на 1,5 літри води). Так можна вберегти жоржини від підгнивання і висихання.

Можна також скласти бульби в поліетиленові пакети з тирсою, піском чи сухим торфом і туго зав'язати. Деякі квітникарі, загорнувши кожну бульбу в газету, укладають їх у поліетиленовий пакет, який кладуть до картонної коробки і ставлять у прохолодне місце, наприклад, на засклену лоджію. Тільки в цьому випадку вам доведеться весь час стежити за температурою на вулиці, щоб різке похолодання або заморозки не згубили ваш посадковий матеріал.

Найменше для зберігання бульб жоржин підходять теплі і вологі приміщення, але можна зберегти їх навіть у таких умовах. Розтопіть на водяній лазні парафін, занурте в нього на секунду бульбу, дайте кілька секунд плівці затвердіти і знову опустіть бульбу в рідкий парафін. Після цього помістіть бульби разом із сухим торфом, піском або тирсою в целофановий пакет і щільно його зав’яжіть. Перед посадкою ці бульби потрібно буде злегка потерти, щоб плівка потріскалася.

Протягом зими не забувайте оглядати бульби, щоб мати можливість вчасно усунути появу гнилі. Уражені ділянки потрібно очистити до здорової тканини і обробити порошком деревного вугілля з листяних порід або зеленкою.

За матеріалами «Зеленої садиби», «Сільське господарство та садівництво», «Флорист-Х»