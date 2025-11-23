Найпростіший спосіб, який допоможе вам легко очистити гарбуз – це звичайна вода

Очищення гарбуза може бути справжнім болем через його щільну шкірку – але існує кілька простих методів, які значно полегшують цю задачу. Prostoway розповідає, як легко почистити гарбуз.

Як очистити гарбуз від шкірки?

Замочування

Найпростіший спосіб, який допоможе вам легко очистити гарбуз, – це звичайна вода. Проте цей метод не найшвидший, тому підійде тим, хто планує приготування заздалегідь. Все що потрібно зробити – повністю занурити гарбуз у місткість з холодною водою. Якщо він спливає, притисніть його зверху чимось важким. І у воді гарбуз потрібно залишити на кілька годин, а краще на цілу ніч. За цей час шкірка вбере вологу та стане значно м’якшою, і її можна буде зрізати гострим ножем.

Термічна обробка

Якщо у вас обмаль часу, варто використати духову шафу. Розігрійте духовку до 180-200°C. Гарбуз можна запікати цілим, попередньо зробивши кілька проколів виделкою, або розрізати на великі шматки. Покладіть його на деко та відправте в духовку на 10-15 хвилин. Цього часу буде достатньо, щоб ви змогли легко відділити шкірку звичайним ножем.

Мікрохвильова піч

Це найшвидший спосіб підготувати гарбуз до подальшої обробки. Для цього вам потрібно розрізати овоч на шматочки, покласти на тарілку шкіркою догори та зробити на ній кілька проколів, щоб виходила пара. Увімкніть піч на повну потужність на 5-7 хвилин. Після сигналу залиште гарбуз трохи охолонути, і шкірка після такої процедури стане настільки м’якою, що її можна буде зняти практично без зусиль, навіть підчепивши виделкою.