Посудомийна машина – не місце для антипригарного посуду

Антипригарне покриття зменшує кількість олії та жиру, що дуже полегшує приготування. Проте очищення такого покриття вимагає правильного підходу. The Spruce розповідає, що однією з найбільш згубних помилок при догляді за антипригарною сковородою є миття в посудомийній машині.

Посудомийна машина – не місце для антипригарного посуду. Хімічні речовини у мийному засобі для посудомийних машин можуть призвести до корозії та пошкодження покриття. Вони також використовують надзвичайно гарячу воду та струмені високого тиску для миття посуду, що також пошкоджує покриття.

А якщо ви маєте схильність перевантажувати посудомийну машину, інші каструлі та посуд також можуть тертися об покриття та залишати подряпини або спричиняти відколи.

Також одна миття в посудомийній машині може призвести до того, що покриття сковороди почне відшаровуватися від краю. А часте використання посудомийної машини значно скоротить термін служби сковороди.