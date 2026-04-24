Сухофрукти часто вважаються готовим до вживання продуктом, тому багато хто обмежується швидким ополіскуванням водою. Однак на їхній поверхні можуть залишатися пил та липкий наліт. Саме тому перед вживанням їх варто очищати ретельніше. «Добрі новини» розповідають, як правильно мити сухофрукти.

Чому звичайного полоскання замало?

Швидке миття під проточною водою не завжди прибирає всі забруднення. На поверхні сухофруктів може залишатися пил після транспортування та зберігання, липкий шар та залишки консервантів.

Як правильно мити сухофрукти?

За словами фахівців, для того, щоб правильно очистити сухофрукти, вам спершу потрібно дуже добре промити їх під проточною водою, щоб видалити поверхневий бруд. Далі сухофрукти слід обдати окропом, щоб позбутися жирної плівки та залишків консервантів, через які продукт липкий.

Після цього вам потрібно приготувати розчин та замочити у ньому сухофрукти на 20 хвилин. Для розчину слід взяти 2 літри води та розчинити у ній 2 столові ложки солі – вона допоможе витягнути забруднення. Потім слід ще раз промити їх водою, щоб видалити залишки солі.