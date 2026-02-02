Промивання сирого курячого або індичого м'яса не видаляє бактерії так, як ви могли б подумати

Не всі звичні продукти потрібно мити перед готуванням, адже в деяких випадках це може погіршити смак, текстуру або навіть підвищити ризик поширення мікробів на кухні. Real Simple розповідає, які продукти не треба ополіскувати.

Сире м’ясо та птиця.

Промивання сирого курячого або індичого м'яса не видаляє бактерії так, як ви могли б подумати.

«Ніколи не мийте сире куряче або індиче м'ясо (всю птицю). Хоча ваша мама чи бабуся, можливо, так робили, миття сирого м'яса птиці насправді може поширити шкідливі бактерії, такі як сальмонела та кампілобактер, по вашій кухні та на інші продукти», – каже Ванесса Коффман, докторка наук, епідеміолог-екологиня і директорка альянсу Stop Foodborne Illness.

Контакт з будь-якою з цих бактерій збільшує ризик харчових отруєнь, тому Коффман рекомендує готувати птицю до внутрішньої температури не менше 73 °С, щоб ефективно знищити всі залишки патогенних мікроорганізмів.

Червоне м’ясо.

Також не потрібно промивати під краном свинячі відбивні, яловичий фарш або інше червоне м'ясо.

«Я вважаю за краще не мити м'ясо перед приготуванням, оскільки під час миття бактерії можуть поширитися по всій раковині та інших поверхнях. Натомість я ретельно висушую білок, з яким працюю, одноразовими паперовими рушниками. Сухе м'ясо легше обробляти, а якщо ви хочете отримати гарну, тверду скоринку, вологість – ваш ворог», – каже Емілі Симонс, шеф-кухарка та викладачка Інституту кулінарної освіти.

Морепродукти.

Більшість морепродуктів також не потрібно мити.

«Промивання може поширювати бактерії, а не видаляти їх», – повторює Кофман.

Винятком є молюски, які можна швидко промити. Потрібно очистити тільки мушлі, а не саме м’ясо.

Яйця.

Промивання яєць робить їх більш вразливими, адже через це яйце стає більш пористим та вразливим до бактерій.

Якщо шкаралупа виглядає брудною, особливо якщо це яйце з домашнього господарства з непошкодженим покриттям, все, що потрібно зробити – це швидко протерти його сухим чистим паперовим рушником, а не промивати під водою.

Гриби.

Деякі гриби можна дуже швидко промити, але замочування або енергійне тертя негативно впливає на їхню текстуру.

«Не мийте їх, інакше вони вберуть воду, як губка, і це завадить їхньому підрум'яненню. Однією з найкращих якостей грибів є їхня здатність розвивати складні смаки під впливом жиру та тепла. Якщо гриб намоклий, він буде підрум'янюватися набагато довше», – каже Емілі Симонс.

Замість миття краще використовувати вологу ганчірку, щоб злегка зчистити бруд.