Буває, що пляшка вина не випивається одразу до кінця, але залишати її відкритою на столі – означає ризикувати втратити смак та аромат напою. Щоб відкрите вино довше зберігало свої якості, існує кілька простих і ефективних способів, які допомагають зберегти аромат та смак. УНІАН розповідає, як можна зберігати відкрите вино.

Як зберігати відкрите вино?

Закрити почату пляшку оригінальною пробкою.

Щоб відкрите вино довше зберегло свій смак та запах, його треба закрити пробкою. Оригінальну пробку пляшки можна трохи обрізати й знову закоркувати напій. Під пробку потрібно підкласти вощений папір – так шматочки пробки не потраплятимуть всередину.

Герметично закрити пляшку таким чином не вийде, адже якась невелика кількість повітря все одно буде потрапляти всередину, але вино буде зберігатися трохи довше.

Закрити пляшку спеціальною пробкою.

Ви можете використати спеціальні багаторазові пробки для закорковування вина. Їх можна придбати в спеціалізованих та господарських магазинах.

Перелити вино в пляшку, яка щільно закривається.

У цьому випадку можна підібрати об’єм пляшки під ту кількість вина, що залишилась. Адже чим більше буде заповнена пляшка, тим менше в ній буде повітря і тим краще для вина.