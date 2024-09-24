Слухання звучання мови не менш важливе, ніж вивчення граматики

Нейрофізіологи Каліфорнійського університету Сан-Франциско (США) провели наукове дослідження, як мозок реагує на вивчення нових слів іноземною мовою. Для вивчення мов важлива пластичність мозку, а її добре розвиває слухання звуків та інтонацій іноземної мови. Про результати розповів сайт «Освіторія».

«Щоб вивчити нову мову, мозок має бути достатньо нейропластичним, тобто мати здатність нарощувати нові зв’язки між нейронами під час вивчення нового. Але ж при цьому він має зберігати вже утворені зв’язки, які забезпечують користування рідною мовою», – пояснюють вчені.

Досліджуючи пацієнтів, які після перенесеної хвороби і операції мали вживлені в мозок електроди, науковці відстежували сигнали, що йшли з мозку. Під час дослідження добровольці вчились розпізнавати звуки мандаринської китайської мови. Адже це тональна мова, в якій значення слова залежить також від висоти голосу. Вивчення звуків – це перший крок в опануванні іноземної мови. Тож вчені досліджували, як активність у конкретних ділянках мозку, що пов’язані з мовою, змінювалася, коли слухач знайомився зі звуками чужої мови.

«Коли вчені подивились на отримані нейронні сигнали, то побачили закономірність: скупчення нейронів, розкиданних по мовленнєвій корі, тонко налаштовуються, коли слухач знайомиться з новими звуками», – дійшли вичновку науковці.

Інші дослідження також свідчили про те, що активність у мовленнєвій корі має зростати, коли людина знайомиться з мовою. Із часом групи нервових клітин краще опановують нову функцію. Науковці підсумували, що в мозку кожної людини є власний набір регуляторів, які налаштовуються, коли відбувається знайомство з новими звуками. Що більше тренується мозок, то йому легше дається нова мова.

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Порадити тим, хто опановує нову іноземну мову, на основі дослідження:

Регулярно слухайте звучання іноземної мови, бажано від носія мови. Треба занурюватися в мовне середовище щодня.

Напружуйте не зорову, а слухову пам’ять.

Для спілкування з іноземними друзями використовуйте месенджери з відеодзвінками. Можна пошукати групи для спілкування за інтересами з інших країн.

Беріть індивідуальні уроки через соцмережі у носіїв мови.

Відстежуйте характерні для кожної мови інтонації, які мало хто помічає на базовому чи елементарному рівні, вони не менш важливі за правильну вимову звуків.

Дивіться кіно. Особливо корисно передивлятися улюблені фільми, які вже бачили раніше, іноземною. Так можна порівняти слова рідною та іноземною. Коли усну мову буде складно зрозуміти, у нагоді стануть субтитри.