Правильне приготування супу – запорука насиченого смаку та аромату, але іноді багато хто припускається поширеної помилки, яка псує кінцевий результат. ТСН розповідає, яких дій слід уникати, щоб ваш бульйон був смачним.

Професійні кухарі зазначають, що правильне приготування супу передбачає не бурхливе кипіння, а ледь помітне «тихе» томління. Суп не повинен сильно кипіти, адже коли він занадто активно кипить, білки згортаються різко та нерівномірно. Вони підіймаються у вигляді пластівців, роблячи суп каламутним. Саме тому замість прозорого бульйону ви отримаєте просто тьмяну рідину.

Також інтенсивне кипіння руйнує структуру овочів. Вони швидко розварюються, втрачають аромат та перетворюються на безформну масу.

Активне кипіння теж впливає на м’ясо. За високої температури волокна різко стискаються, стають жорсткими, а всі соки залишаються всередині шматка замість того, щоб поступово насичувати бульйон. На повільному вогні білки згортаються поступово, не забруднюючи бульйон. А смак м’яса та овочів рівномірно переходить у воду, формуючи насичений аромат.

Окрім цього під час сильного кипіння жир емульгується – змішується з водою, утворюючи каламутність та важкість у смаку. Натомість на повільному вогні жир акуратно підіймається на поверхню тонкою плівкою, яку можна легко зняти ложкою, і ви отримаєте чистий та прозорий бульйон.

Професіонали радять довести суп до кипіння на сильному вогні, і одразу після закипання зменшити його до мінімуму.