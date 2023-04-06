Кут зору залежить від двох факторів – розміру матриці та фокусної відстані об'єктива

Камера відеоспостереження – чудовий спосіб захистити своє помешкання чи офіс від крадіжки чи злому. З її допомогою легко побачити, що відбувається за вашої відсутності всередині приміщення або навколо нього. Про те, які бувають камери відеоспостереження та на які параметри важливо звертати увагу при виборі моделі – розповідає Hotline.

Тип камери

Відеокамери можна розділити на два типи – цифрові та аналогові. Обидва типи камер підходять як для домашнього використання, так і для систем безпеки в бізнесі.

До цифрових належать IP-камери, які мають вбудований кодер. Він перетворює сигнал світлочутливої матриці на цифровий потік і передає зображення безпосередньо на вебсервер, стискаючи та кодуючи дані, що гарантує безпеку даних. Цифрові камери мають відмінну якість відео – вийде добре роздивитися обличчя людини або номер машини. Така камера може транслювати зображення у реальному часі на монітор, відеореєстратор, смартфон чи планшет.

Системи з IP-камерами легко монтувати, вони підключаються за допомогою крученої пари, оптичного волокна, по Wi-Fi. Є моделі з вбудованими аудіовиходами, постійною пам'яттю та/або гніздом для картки пам'яті. Такі камери вимогливі до швидкості інтернету, для них потрібен продуктивний ПК, вони коштують дорожче за аналогові моделі.

Аналогові камери передають аналоговий сигнал відразу на пристрій, наприклад монітор відеодомофона, і не кодують інформацію. Хоча максимальна роздільна здатність у цих моделей нижча, ніж у цифрових камер, якість зображення досить висока. А ось чіткість зображення втрачається, якщо його збільшити. Аналогові відеокамери не залежать від інтернету, вони мають не так багато функцій і не надто дорого коштують.

HD-CVI камера записує аналоговий сигнал, а передає його у FHD роздільній здатності по коаксіальному кабелю без стиснення та затримок. Такі камери здатні передавати якісне відео та аудіо та одночасно отримувати живлення від електромережі незалежно від відстані. Плюси технології: висока якість та чіткість зображення, велика відстань передачі даних, простота монтажу та доступні ціни.

В AHD камерах під час прийому сигналу з матриці колір та яскравість розділяються, що гарантує цифрову обробку зображення. Потім сигнал знову перетворюється на аналоговий. Плюси технології: знижуються шуми та пропадають засвіти кадру, розширюється динамічний діапазон, можна регулювати чутливість і передавати коаксіальним кабелем зображення у високій якості на відстань до 500 метрів без затримок. Якість коаксіального кабелю безпосередньо впливає на якість сигналу та кольоровість картинки. З поганим дротом відеопотік може передаватися монохромно.

Тип корпусу

Корпусні камери або камери box в залежності від використовуваного кожуха та комплекту кріплення можна використовувати як на вулиці, так і всередині приміщення. Зазвичай вони виконані у формі паралелепіпеда, є в лінійках всіх виробників, розташовуються на видному місці, напрямок їхнього огляду добре помітний.

У купольної камери компактний куполоподібний кожух. Такі камери можуть бути відкритими, тоді положення об'єктива добре помітно, і закритими. Це найкраще рішення для використання всередині приміщень. Купольні камери монтують на стелю, також їх можна встановлювати на стіні.

Мінікамери – чудовий вибір для тих, хто хоче спробувати побудувати власну систему відеоспостереження. Їх легко встановити, іноді досить просто поставити пристрій на полицю чи карниз, та зручно використовувати усередині приміщень. Камера починає роботу буквально одразу, варто розпакувати коробку і встановити потрібне ПЗ.

Циліндричні або Bullet камери зазвичай захищені від несприятливих зовнішніх факторів. Наприклад, вуличні моделі з козирком, який додатково закриє об'єктив від засвічення та води чи снігу. Залежно від кронштейна вони можуть кріпитись як до горизонтальної, так і до вертикальної поверхні.

За інших рівних параметрів якість зображення практично не залежить від конструкції корпусу. Різниця може бути помітна тільки в купольних камерах, якщо застосовуються ковпаки, які маскують положення об'єктива.

Виконання

Камери бувають поворотні та неповоротні. Неповоротні камери повертаються лише вручну. А поворотні моделі називають PTZ-камерами. За командою оператора вони можуть переміщати об'єктив у просторі за допомогою сервоприводу або змінювати його фокусну відстань. Керувати поворотом камери можна за допомогою спеціального пульта, з комп'ютера або зі смартфона. А кут повороту може бути як невеликим, так і складати всі 360 градусів.

Через використання сервоприводів такі камери коштують дорожче, але враховуйте, що додаткові рухомі деталі знижують надійність. Але лише камери такого типу гарантують якість спостереження у складних умовах, коли немає можливості встановити замість однієї універсальної камери кілька спеціалізованих.

Електроживлення камери

Для роботи камері потрібна електроенергія, яку можна отримати двома способами:

Підключити до джерела живлення окремим кабелем. Це просто, але не завжди зручно, оскільки розетка має бути біля камери або доведеться прокладати додатковий кабель живлення до джерела. При підключенні до локальної мережі Wi-Fi обов'язкова умова роботи камери – власне джерело живлення.

Подача напруги живлення по Ethernet-кабелю. Це називається Power Over Ethernet, в описі продуктів зазначається як абревіатура PoE. Головна перевага цього способу – за наявності потужного джерела безперебійного живлення камери зможуть працювати навіть при відключенні електрики.

Головний недолік технології PoE – необхідність замість звичайних маршрутизаторів і комутаторів купувати спеціальні, які здатні подавати живлення кабелем.

Якщо збігаються вимоги до напруги, сили та типу струму, від PoE-мережі можна запитати камеру без підтримки PoE. Для цього потрібен перехідник, здатний направити електрику з Ethernet в гніздо для підключення джерела живлення камери.

Підключення камери до локальної мережі

Є два варіанти підключення камери до локальної мережі. Перший – за допомогою кабелю Ethernet, для чого на корпусі має бути розетка RJ-45. Це простий та досить надійний спосіб. Якщо кабель Ethernet прокладений грамотно – канал досить захищений, тоді як радіосигнали просто виявити і досить просто подавити.

Другий – підключення по Wi-Fi. Стане в пригоді там, де тягнути кабель буде проблематично. Наприклад, у вже готовому інтер'єрі квартири чи у віддаленій будівлі.

Однак цей формат має свої недоліки:

негарантована швидкість передачі, яка залежить від поточного радіооточення;

можливість штучного пригнічення каналу спецзасобами;

невеликий радіус дії, що залежить від характеру будови.

Якщо камера транслює зображення у хмарний сервіс або припускає доступ до нього через Internet, необхідно ретельно дотримуватися вимог безпеки. Насамперед – до паролів доступу до облікових записів та збережених даних, щоб із засобу безпеки камера не перетворилася на джерело «приватного відео» чи відмінний інструмент для зловмисників.

Роздільна здатність або розмір зображення

Роздільна здатність – важливий параметр детальності зображення, що вимірюється в мегапікселях. Чим вище роздільна здатність зображення, тим більше в ньому міститься мегапікселів і тим виразнішою буде картинка.

Також враховуйте при виборі моделі:

Чим більша роздільна здатність, тим більший об'єм даних. Це означає, що для зберігання записів буде потрібний більший об'єм дискового простору, а для віддаленого перегляду – швидкий канал зв'язку.

При однаковому фізичному розмірі матриці її більша роздільна здатність завжди означатиме меншу чутливість.

Розмір зображення у пікселях не можна розглядати у відриві від кількості кадрів на секунду. Наприклад, недорогі камери можуть видавати 25 к/с при 1280х720 та лише 10 к/с при 2048x1536.

Робота камери при поганому освітленні

Робота камер відрізняється залежно від освітленості. Якщо світла багато, зображення виходить чітким, кольоровим, без шумів. А коли освітленість падає, процесор намагається компенсувати втрату яскравості та посилює сигнал із матриці, а разом із ним і шуми.

Але жоден процесор чи надсвітлосильний об'єктив не допоможуть, якщо світла практично немає, наприклад, похмурої ночі або в закритому приміщенні. І тут на допомогу приходить інфрачервоне підсвічування. Воно непомітне для людського ока, що дуже важливо для секретної зйомки. Для коректної роботи камери з інфрачервоним підсвічуванням потрібен ІЧ-фільтр.

Кут зору камери

Кут зору залежить від двох факторів – розміру матриці та фокусної відстані об'єктива. Чим ширший кут, тим більше об'єктів потрапляє у поле зору, але вони займають меншу площу кадру, відповідно втрачається деталізація.

У корпусних камер є можливість зміни об'єктива, але не плутайте її зі зміною фокусної відстані. У першому випадку змінюється компонент камери, а у другому – за командою оператора електричними сервомоторами змінюються оптичні характеристики, цей процес називають трансфокацією.

На які ще параметри звернути увагу

IP (Ingress Protection) – ступінь захисту техніки від впливу твердих частинок та рідини. Цей параметр вказується у форматі IPXY, де X – захист від твердих частинок (проникнення всередину корпусу), а Y – захист від вологи. Зазвичай у відеокамер індекс захисту IP67 або IP66, зрідка є моделі із захистом IP65 та IP68, де:IP6Y – захист від дрібнофракційного пилу;

IPX5 – захист від водяних струменів будь-якого напрямку;

IPX6 – захист від водяних струменів високої інтенсивності та солоної води;

IPX7 - пристрій можна занурювати під воду до 30 хвилин на глибину до 1 м;

IPX8 – пристрій може працювати на глибині від 1 до 3 метрів.

Також для роботи камери стане в пригоді мікрофон, завдяки якому ви зможете чути, що говорять люди на відео.

Камери з функцією повороту/нахилу зручні для спостереження за широкими відкритими територіями, де потрібний огляд на 180 або 360 градусів.

У деяких моделях є тепловізор. Такі камери побачать те, що відбувається, на великій відстані, і вдень, і вночі.