Якщо вибрати непридатне покриття, тоді зі шпалерами доведеться попрощатися за короткий термін

Коли ви обираєте шпалери для кухні, варто звернути увагу на практичність матеріалу. Вони мають легко переносити вплив вологи, пари та крапель жиру, щоб служити довше.

Якщо вибрати непридатне покриття, тоді зі шпалерами доведеться швидко попрощатися через вплив тепла та водяної пари, пише DesignWiki.

Види шпалер

Вінілові

Вінілові шпалери на кухню варто вибрати через стійкість до сонячних променів та грибка. Вони не вицвітають, прості у догляді. Надійне та недороге покриття випускається з різним дизайном, тому ви зможете втілити будь-яку мрію про інтер’єр приміщення.

Вінілові покриття відрізняються основою, яка буває:

Флізелінова . Оздоблення визнано найкращим для кухні. Матеріал відмінно зберігає форму, тому широкі полотна підходять навіть для щойно збудованих будівель, що ще не пережили усадку.

. Оздоблення визнано найкращим для кухні. Матеріал відмінно зберігає форму, тому широкі полотна підходять навіть для щойно збудованих будівель, що ще не пережили усадку. Папір. Недорогий варіант, який витримає перепади температури, але недостатньо вологостійкий та вбирає запахи.Оздоблення випускається також під фарбування. Рулони можуть бути білого кольору або готовим тоновим рішенням.

Флізелінові

Це сучасні шпалери на кухню, які цінуються за високу якість, довгий термін служби та естетичний дизайн. Полотна клеяться стик у стик, тому шви практично не помітні. Вироби можуть бути двошаровими:

нижній шар, що стикається зі стіною – власне флізелін;

верхній, виготовлений з паперу, вінілу або текстилю, відповідає за естетичність.

Флізелінові вироби можна фарбувати, але не бажано більше 3-5 разів за всю експлуатацію.

Склошпалери

Матеріал є одним з найкращих для оздоблення стін на кухні. Склотканинні шпалери мають такі переваги:

Вологостійкість . Матеріал не потіє, навіть якщо відсутня витяжка.

. Матеріал не потіє, навіть якщо відсутня витяжка. Довговічність . Оздоблення можна не змінювати протягом 25 років.

. Оздоблення можна не змінювати протягом 25 років. Зносостійкість та міцність. За весь час експлуатації на поверхні не з’являться подряпини та інші механічні пошкодження.

та міцність. За весь час експлуатації на поверхні не з’являться подряпини та інші механічні пошкодження. Оздоблення просте у догляді. Склошпалери можна очищати миючими засобами з абразивними речовинами. Матеріал випускається під фарбування та кольоровий.

Акрилові шпалери для кухні

Матеріал є різновидом паперового оздоблення. Акрилові вироби складаються із щільної флізелінової основи, поверх якої нанесений акриловий барвник тонким шаром. Незважаючи на товщину лише 3 мм, він створює цікавий рельєф. При підвищеній температурі обробка не виділяє токсичних та хімічних сполук. Дизайн шпалер на кухню досить різноманітний. До інших переваг належить доступна ціна і миюча поверхня.

Бамбукові шпалери

Матеріал виглядає стильним та витонченим, створює комфортну атмосферу на кухні. Бамбукові матеріали підійдуть для створення інтер’єру в екзотичному та східному стилях. Покриття відрізняється екологічністю.

Оздоблення також має наступні переваги:

функціональність;

практичність;

Легкий монтаж.

Матеріал прослужить довго, залишаючись красивим та стійким до несприятливого зовнішнього впливу. Щоб правильно підібрати шпалери на кухню, фото інтер’єрів варто уважно розглянути. Бамбукові варіанти випускаються у великому різноманітті фактурних інтерпретацій.

Пробкові шпалери для кухні

Покриття додасть приміщенню природність та натуральність. Матеріал досить різноманітний по дизайну, тому можна знайти потрібний варіант до будь-якого оформлення. Коркові покриття хороші ще тим, що:

Вогнетривкі . Вони не тільки не спалахують, але й запобігають поширенню полум’я.

. Вони не тільки не спалахують, але й запобігають поширенню полум’я. Звуконепроникні . Недарма матеріал вибирають для музичних студій.

. Недарма матеріал вибирають для музичних студій. Довговічні. Прослужать десятиліття, зберігаючи гарний зовнішній вигляд.

Коркові шпалери стійкі до високої температури, рідини та хімічних речовин. Матеріал буває у вигляді рулонів (найпоширеніший тип) або рідкого покриття, а також у вигляді панелей.