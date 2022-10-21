Найнебезпечнішими на паркінгу вважаються місця біля рампи і повітропроводу

У будинках комфорт-класу і вище часто передбачений підземний або наземний паркінг. Іноді місце для паркування – бонус до квартири, але найчастіше його купують додатково. «БМК Атлант» розповідає, як вибрати найкраще та найзручніше паркомісце.

1. Що ближче до ліфта, тим краще.

Якщо ви вибираєте місце на паркінгу серед перших, то можна вибрати найзручніший варіант. Найкомфортніше паркуватися біля ліфта: спустившись зі свого поверху, не доведеться довго йти до машини, а повертаючись додому після робочого дня – нести важкі сумки з продуктами.

2. Поруч не має бути рампи чи повітропроводу.

Найнебезпечнішими на паркінгу вважаються місця біля рампи і повітропроводу, тому їх варто уникати. Пересуваючись по рампі, недосвідчені водії можуть зачепити припарковані машини, а поруч з повітропроводом конденсат може потрапляти на машину і залишати білі патьоки та плями іржі.

3. Обирайте крайні паркомісця.

Найчастіше місця в паркінгу розміщені серед колон, і зазвичай між ними поміщаються три машини. Найневдалішим варіантом вважається місце посередині. Якщо інші автомобілі припаркують не надто сумлінно, влізти між ними буде не так просто, а якщо з сусідами зовсім не пощастило, це може перерости в щоденну проблему. Тому по можливості обирайте максимально незалежні від інших місця для паркування.

4. Варіанти з комірчинами.

На деяких паркінгах є паркомісця з невеликими приміщеннями, у яких можна зберігати зимову гуму чи непотрібні в квартирі речі. Такі комірчини є невеликими – 2-4 м2 – і примикають до місця для паркування. Коштувати це буде дорожче, проте додасть комфорту: можна розвантажити гардеробну і бути певним, що балкон використовується за призначенням – для відпочинку.

5. Сімейні паркомісця.

Якщо у вашій родині дві машини або таке може трапиться в майбутньому, не поспішайте купувати два місця на паркінгу. Багато забудовників проектують сімейні паркомісця, коли автомобілі паркуються один за одним. Це зручно для тих, хто одночасно виїжджає на роботу, знає на майбутнє, коли йому знадобитися машина чи рідко користується другою машиною. Сімейні варіанти коштують дешевше, ніж два окремих місця: у середньому, можна заощадити від 20 до 40% вартості місця.

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