Сірі килими універсальні, тому їх часто вибирають для прикраси терас

Якщо ви думаєте, як зробити свою терасу більш затишною для відпочинку, тоді килимки – чудовий варіант для декору. Хоч на перший погляд може здатися, що килими на вулиці це не практично, потрібно просто обрати правильний матеріал і дизайн.

Матеріал терасного килимка

Одним з найпопулярніших матеріалів, що використовуються при виробництві вуличних килимів, є поліпропілен, який цінується за довговічність і стійкість до погодних умов. Килимки з поліпропілену стійкі до вологи, а значить, не вбирають воду і швидко сохнуть після дощу. Це перешкоджає розмноженню цвілі і грибків, пише Dom i Wnętrze..

Альтернативою поліпропілену може стати поліетилен – також стійкий до вологи, цвілі та ультрафіолетового випромінювання. Поліетиленові килими довговічні та легко чистяться, що робить їх чудовим вибором для місць з інтенсивним рухом.

Поліестер хоч і менш популярний, ніж поліпропілен і поліетилен, але також використовується у виробництві вуличних килимів. Килими з поліестеру надзвичайно м'які та естетично привабливі, це робить їх дуже схожими на традиційні килими для приміщень. Вони також стійкі до вицвітання під впливом сонячних променів, тому зберігають свої яскраві кольори протягом тривалого часу.

Сучасні дизайни

У сучасних інтер'єрах і терасах відмінно підійдуть килими з простими, гладкими поверхнями однотонних кольорів, таких як: білий, сірий, чорний або інтенсивних відтінків. Килимки з геометричними візерунками (квадрати, трикутники або лінії) також будуть хорошим вибором. Ці візерунки можуть бути в контрасних кольорах, це зробить килимок центром композиції.

Традиційні та сільські дизайни

У більш традиційних або сільських композиціях варто робити ставку на класичні візерунки, східні мотиви, квіткові візерунки або традиційні орнаменти. Такі килими часто бувають теплих кольорів (коричневий, бежевий або бордовий). Це додає аранжуванню елегантності та вишуканості. Килими натуральних відтінків (бежевий, коричневий, зелений або сірий) відмінно підійдуть для сільських інтер'єрів. Вибравши килим в цих кольорах, ви зможете створити цілісний і гармонійний простір, який буде випромінювати спокій і природну красу.

Сірий чи кольоровий

Сірі килими універсальні, тому їх часто вибирають для прикраси терас. Їх нейтральність дозволяє їм легко гармоніювати з різноманітними стилями і кольорами меблів. Сірий – це колір, який поєднується практично з усім, завдяки чому створює цілісний та елегантний простір.

Однак можна розглянути більш сміливі кольори, які можуть додати характеру терасі та стати центром декору. Вибираючи килимок в сміливому кольорі, варто звернути увагу на кілька моментів: