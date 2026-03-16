Позбутися нагару допоможе звичайний парацетамол

З часом на підошві праски може з’явитися нагар. Він не лише псує вигляд техніки, а й може залишати плями на тканині під час прасування. Pixel Inform розповідає, як можна очистити праску від нагару за допомогою простого засобу.

Як позбутися нагару?

Позбутися нагару допоможе звичайний парацетамол. Таблетки цього препарату можуть працювати подібно до спеціального очищувального олівця для прасок, який не завжди є під рукою.

Для початку вам потрібно нагріти праску. Після цього таблетку парацетамолу затисніть металевими щипцями й потріть забруднення до тих пір, поки вам не вдасться позбутися нагару. Під дією температури таблетка почне плавитися і допоможе розчинити забруднення.

На завершення процедури підошву праски слід протерти сухою ганчіркою.