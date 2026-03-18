Решітки духовки як нові: як легко позбутися пригорілого жиру
Існує простий спосіб, який дозволить розм'якшити забруднення і майже без зусиль повернути металу чистоту
Пригорілий жир на решітках духовки часто складно відмити звичайними засобами, тому цей процес здається доволі виснажливим. Водночас існує простий спосіб, який дозволить розм’якшити забруднення і майже без зусиль повернути металу чистоту. Real Simple розповідає, як позбутися пригорілого жиру з решіток духовки.
Як очистити решітки духовки?
Інгредієнти:
- Гаряча вода.
- Мийний засіб для посуду.
- Старий рушник.
- 5-10 серветок для сушарки.
Що робити:
- Постеліть рушник у велику місткість і покладіть на нього решітки.
- Налийте гарячу воду так, щоб вона повністю покривала решітки.
- Додайте приблизно від ⅓ до ¼ склянки засобу для миття посуду в воду та перемішайте.
- Розсипте 5-10 серветок для сушарки по воді.
- Залиште на ніч або на 4-6 годин.
- Злийте воду, а серветками обітріть решітки.
У серветках містяться активні речовини, такі як четвертинні амонієві сполуки, які проникають крізь шари жиру та розм’якшують його, а текстура серветки діє як м’який скребок.
