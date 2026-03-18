Пригорілий жир на решітках духовки часто складно відмити звичайними засобами, тому цей процес здається доволі виснажливим. Водночас існує простий спосіб, який дозволить розм’якшити забруднення і майже без зусиль повернути металу чистоту. Real Simple розповідає, як позбутися пригорілого жиру з решіток духовки.

Як очистити решітки духовки?

Інгредієнти:

Гаряча вода. Мийний засіб для посуду. Старий рушник. 5-10 серветок для сушарки.

Що робити:

Постеліть рушник у велику місткість і покладіть на нього решітки. Налийте гарячу воду так, щоб вона повністю покривала решітки. Додайте приблизно від ⅓ до ¼ склянки засобу для миття посуду в воду та перемішайте. Розсипте 5-10 серветок для сушарки по воді. Залиште на ніч або на 4-6 годин. Злийте воду, а серветками обітріть решітки.

У серветках містяться активні речовини, такі як четвертинні амонієві сполуки, які проникають крізь шари жиру та розм’якшують його, а текстура серветки діє як м’який скребок.