Нагар на сковорідці часто важко видалити навіть спеціальними засобами, однак є простий домашній спосіб, який дозволяє обійтися без агресивної хімії. Звичайна зубна паста може впоратися із забрудненнями завдяки своїм очищувальним властивостям і м’якому абразивному ефекту. «Добрі новини» розповідають, як прибрати нагар зі сковорідки за допомогою зубної пасти.

Як правильно очистити сковорідку?

Щоб отримати результат, важливо дотримуватися простої послідовності дій:

Нанесіть невелику кількість зубної пасти на забруднену поверхню. Потім додайте трохи води. Візьміть губку і ретельно протріть поверхню. Обробіть усю внутрішню і зовнішню частини. Залиште суміш на кілька хвилин. Коли ви помітите, як суміш починає трохи пінитись – продовжуйте терти. Саме в цей момент відбувається очищення. Після візьміть вологу ганчірку і ще раз добре протріть сковорідку, щоб прибрати залишки пасти.

Такий спосіб дозволяє поступово розм’якшити і зняти навіть застарілий нагар. Ви можете використовувати зубну пасту не лише для сковорідок чи каструлю. Цей метод можна використовувати й для інших металевих поверхонь.