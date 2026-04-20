Просто, але дієво: як прибрати нагар зі сковорідки за допомогою зубної пасти
Нагар на сковорідці часто важко видалити навіть спеціальними засобами, однак є простий домашній спосіб, який дозволяє обійтися без агресивної хімії. Звичайна зубна паста може впоратися із забрудненнями завдяки своїм очищувальним властивостям і м’якому абразивному ефекту. «Добрі новини» розповідають, як прибрати нагар зі сковорідки за допомогою зубної пасти.
Як правильно очистити сковорідку?
Щоб отримати результат, важливо дотримуватися простої послідовності дій:
- Нанесіть невелику кількість зубної пасти на забруднену поверхню.
- Потім додайте трохи води.
- Візьміть губку і ретельно протріть поверхню.
- Обробіть усю внутрішню і зовнішню частини.
- Залиште суміш на кілька хвилин. Коли ви помітите, як суміш починає трохи пінитись – продовжуйте терти. Саме в цей момент відбувається очищення.
- Після візьміть вологу ганчірку і ще раз добре протріть сковорідку, щоб прибрати залишки пасти.
Такий спосіб дозволяє поступово розм’якшити і зняти навіть застарілий нагар. Ви можете використовувати зубну пасту не лише для сковорідок чи каструлю. Цей метод можна використовувати й для інших металевих поверхонь.
