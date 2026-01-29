Щоб позбутися цього та уберегти техніку та одяг, важливо регулярно очищувати цю ділянку простими засобами

Манжет (гумове ущільнення) пральної машини – місце, де часто збирається волога та залишки мийних засобів, що створює сприятливе середовище для цвілі та неприємного запаху. Щоб позбутися цього та уберегти техніку та одяг, важливо регулярно очищувати цю ділянку простими засобами. УНІАН розповідає, як очистити манжет пральної машини від цвілі.

Як очистити пральну машину за допомогою оцту та соди?

Спочатку потрібно зробити розчин з 9% столового оцту (дві чашки), простої води (чверть чашки) та харчової соди (чверть чашки). Залийте цю суміш в барабан та запустіть машинку на максимальну тривалість при максимальній температурі.

Таке прання очистить не лише барабан машинки, але й манжету від ворсу, бруду, волосся та сміття. По завершенню прання дверцята обов’язково залишіть відкритими – для провітрювання.

Також ви можете почистити гуму в пральній машині лимонною кислотою. Використовуйте співвідношення 1:5, наприклад: 100 грамів кислоти на півлітра води. Цю суміш теж залийте в барабан, але обирайте режим з 2–3 етапами полоскання при високій температурі (до 95°C). По завершенню прання дверцята знову залиште відкритими.

Інший варіант – змішати столову ложку соди із засобом для миття посуду. Цю суміш нанесіть на забруднення та дайте їй подіяти, як правило, вистачає й пів години. Залишки суміші слід обов’язково змити водою кімнатної температури.