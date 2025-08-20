Пил і бруд знизять його ефективність: як швидко почистити вентилятор
У спекотні дні вентилятор стає справжнім рятувальником, але пил та бруд знижують його ефективність. Woman and Home розповідає, як очистити вентилятор від пилу.
Як почистити вентилятор: 5 простих кроків
Якщо ваш вентилятор лише трохи запилений, ви можете позбутися пилу, обережно протерши його щіткою або сухою тканиною з мікрофібри. Робіть це на вулиці, щоб потім не пилососити.
У випадку, коли накопичення більш значне, можливо, краще розібрати конструкцію, щоб ретельніше очистити кожен елемент. Для цього відключіть пристрій від мережі та переконайтеся, що всі електричні компоненти розташовані якомога далі від води.
Виконайте ці прості кроки для якісного очищення:
- Зніміть захисний кожух. Зняти захисний кожух або корпус легко, просто підніміть затискачі по колу дротяної конструкції. Зазвичай по краю захисного кожуха розташовано чотири затискачі на рівній відстані один від одного. Підніміть кожен засув, і захисний кожух легко зніметься.
- Занурте захисний кожух у мильну воду. Потім протріть поверхню та простір між прутами серветкою.
- Видаліть пил з лопатей за допомогою щітки. У деяких випадках ви можете легко зняти лопаті, просто відкрутивши «фіксувальний ковпачок», який їх утримує. Але якщо лопаті міцно закріплені на місці, краще протерти решту компонентів щіткою з пір’ям або сухою ганчіркою, щоб видалити бруд.
- Залиште висихати. Перш ніж збирати вентилятор, дайте передній частині захисного кожуха ретельно висохнути, щоб уникнути потрапляння води на електричні компоненти.
- Зберіть та надійно закрийте вентилятор. Переконавшись, що деталі висохнули, ви можете знову почати збирати вентилятор. Просто встановіть захисний кожух на місце та закріпіть затискачі, щоб передня частина була надійно зафіксована.
