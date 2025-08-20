Якщо ваш вентилятор лише трохи запилений, ви можете позбутися пилу, обережно протерши його щіткою

У спекотні дні вентилятор стає справжнім рятувальником, але пил та бруд знижують його ефективність. Woman and Home розповідає, як очистити вентилятор від пилу.

Як почистити вентилятор: 5 простих кроків

Якщо ваш вентилятор лише трохи запилений, ви можете позбутися пилу, обережно протерши його щіткою або сухою тканиною з мікрофібри. Робіть це на вулиці, щоб потім не пилососити.

У випадку, коли накопичення більш значне, можливо, краще розібрати конструкцію, щоб ретельніше очистити кожен елемент. Для цього відключіть пристрій від мережі та переконайтеся, що всі електричні компоненти розташовані якомога далі від води.

Виконайте ці прості кроки для якісного очищення: