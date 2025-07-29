Щоб очистити поверхню та не пошкодити її, потрібно знати, як правильно це робити

З часом навіть шпалери можуть забруднюватися – на них з’являється пил, жовтизна, плями від рук чи бризок. Щоб очистити поверхню та не пошкодити її, потрібно знати, як правильно це робити. «24 канал» розповідає, як безпечно почистити шпалери від бруду.

Як почистити шпалери, що не миються?

Спочатку потрібно дізнатися, чи можна мити ваші шпалери. Для цього потрібно оглянути позначки на пакуванні шпалер. Зазвичай ця інформація зазначена піктограмами у вигляді хвиль:

Одна хвиля – шпалери, стійкі до вологи, можна протирати вологою ганчіркою. Дві хвилі – можна мити вологою губкою та мильним розчином. Три хвилі – шпалери водостійкі, їх можна очищати мийними засобами. Щітка – у такому випадку шпалери можна також терти щіткою.

Чим мити шпалери?

Спирт

Спирт чудово впорається, якщо на шпалерах лишилися плями від червоного вина, соку чи від маркера. Спирт це ж розчинник, тому він легко впорається навіть з такими складними забрудненнями. Щоб прибрати пляму, просто нанесіть спирт на ватний диск та обережно потріть.

Мило

Господарське мило чудово підходить для того, щоб зняти легкий наліт бруду та повернути матеріалу блиск. Мило потрібно сильно розвести з водою, змочити губку та вимивати шпалери. Після цього шпалери потрібно протерти насухо.

Сода

Сода також може допомогти вам почистити шпалери. Її потрібно розвести до стану кашки, нанести на плями та залишити на 20-30 хвилин. Після цього потріть проблемне місце та змийте соду водою.