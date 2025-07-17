Навіть без використання пральної машини їх можна ефективно очистити за допомогою сонця

Подушки з часом накопичують запахи, піт та плями, особливо якщо їх не прати регулярно. Проте навіть без використання пральної машини їх можна ефективно почистити. Express розповідає, як швидко та ефективно позбутися запахів та плям на подушці без прання.

Як вивести плями та запах?

Якщо вам потрібно очистити подушки, їх потрібно залишити на кілька годин на сонці. Ультрафіолетові промені сонці вбивають не тільки пилових кліщів, а й цвіль. Крім того, сонячне світло поглинає запахи та вологу від поту – воно навіть може освітлювати плями. Залишивши подушку всього на кілька годин під палючим сонцем, ви отримаєте подушки, які будуть пахнути так само свіжо, ніби їх випрали.

Окрім цього сонце має природний відбілювальний ефект, який може допомогти відбілити об’ємні речі, які ви не хочете прати в пральній машинці. Цей метод найкраще працює в середині літа.