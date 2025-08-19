Коли справа доходить до приготування ранкових хрустких тостів, тостер чудово справляється з цим завданням

Коли справа доходить до приготування ранкових бейглів або ідеальних хрустких тостів, тостер чудово справляється з цим завданням – він є незамінним кухонним приладом. Але його може бути важко чистити. Martha Stewart розповідає, як правильно чистити тостер, щоб не пошкодити його.

Як почистити тостер зсередини

Для початку від’єднайте тостер від розетки. Потім знайдіть піддон для крихт (під панеллю керування має бути ручка) і вийміть його, висипте його вміст у сміттєвий бак. Помийте його теплою водою з мийним засобом для посуду. Якщо залишився якийсь стійкий бруд, потеріть його старою зубною щіткою.

Далі можна перейти до внутрішньої частини тостера, де розташовані решітки для нагрівання. Внутрішню частину почистити досить складно, але для початку переверніть тостер над смітником, щоб висипати залишки крихт.

Далі подивіться в отвори, чи не застрягли там невеликі шматочки хліба в нагрівальних елементах. Іноді достатньо одного-двох легких постукувань, щоб вибити шматочки, але якщо це не допомагає, використайте плоскогубці, пінцет або ножиці, щоб витягнути їх. Потім поставте піддон для крихт назад на місце та перейдіть до очищення зовнішньої частини тостера.

Як очистити зовнішню поверхню тостера

Незалежно від того, чи зовнішня поверхня вашого тостера виготовлена з пластику чи нержавіючої сталі, ви можете легко видалити відбитки пальців, масляні плями та крихти за допомогою вологої мікрофібрової серветки. Після цього витеріть поверхню насухо сухою мікрофібровою серветкою і залиште тостер відключеним від мережі до наступного використання.

Якщо на поверхні залишилися стійкі забруднення, вам доведеться їх знежирити. Для цього змочіть серветку в мильній воді, а потім протріть поверхню приладу. Ви можете залишити розчин на плямах на п’ять хвилин. Після цього протріть тостер вологою ганчіркою та витріть насухо паперовим рушником.